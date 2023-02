La línia R1 de Rodalies es troba interrompuda aquest dissabte al matí entre Pineda de Mar i Blanes per un atropellament a l'estació de Santa Susanna (Maresme), segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil. L'incident s'ha produït pels voltants de les 08.30 hores i Renfe ja ha establert un servei alternatiu per carretera –en autocar- entre ambdues poblacions. La línia RG1 (Mataró-Blanes/ Figueres-Portbou) també es veu afectada per aquest atropellament mortal. Protecció Civil ha activat inicialment la prealerta del Ferrocat i s'ha desactivat un cop s'ha habilitat el servei alternatiu per carretera.