Campdevànol (Ripollès) ha activat aquest cap de setmana el pagament per accedir als gorgs del torrent de la Cabana. Té un cost de 6 euros per al públic general, 2 per als allotjats al municipi, i és gratuït per als locals i els menors de 12 anys. També s'ha establert un aforament màxim de 400 persones. L'Ajuntament ha pres la mesura després que els gorgs glaçats atraguessin un gran nombre de visitants les darreres setmanes. Aquest és el segon any consecutiu en què no només s'ha de pagar a l'estiu, sinó també a l'hivern. La tinenta d'alcalde de Campdevànol, Blanca Sánchez, explica que "per garantir la seguretat dels visitants, cal fer el mateix que a l'estiu". A més, detalla que la taxa "es reverteix en les despeses que comporta el parc".

Dissabte va ser el primer dia del 2023 en què calia abonar una taxa per poder accedir al Torrent de la Cabana. Hi van accedir gairebé 400 persones, que és l'aforament màxim que s'ha marcat des del parc. Hi havia persones informades i d'altres que quedaven sorpreses en assabentar-se de l'existència de la taxa. Un escenari que s'ha repetit aquest diumenge. Marta Vives és una de les visitants que s'ha sorprès pel canvi de normativa. "No sabia que s'havia de pagar, però cada cop passa a més llocs", ha dit. Isabel Closa s'ha trobat més o menys en la mateixa situació. S'hi havia desplaçat amb la família i afirma que li sembla bé "que es controli l'accés perquè no es massifiqui, però no haver de pagar". Closa ha afegit que, tot i la taxa, "l'espai està massificat".

I el cert és que aquest diumenge al matí, hi havia riuades de gent accedint a l'espai a peu des de l'aparcament fins a la caseta de control, on s'abona la taxa per poder accedir als gorgs. I bastants més ho feien des del poble, després que el pàrquing es tanqués a les onze del matí per estar complet. Té una capacitat de 50 places. La tinenta d'alcalde de Campdevànol, Blanca Sánchez, ha reconegut que l'aparcament a l'hivern "no és suficient". A l'estiu, se n'obre un altre amb capacitat per a 70 vehicles, que ara roman tancat perquè hi pasturen les vaques. Les sancions per no aparcar bé poden arribar als 1.500 euros. Des del parc, vetllen perquè això no passi.

Formant part d'aquesta riuada de gent que intentava accedir al parc, hi havia Alba Campos, monitora d'un casal, que tenir la intenció d'entrar l'espai amb un nombre elevat de gent jove. Solen fer aquesta excursió amb el cau cada hivern, però aquest diumenge giraven cua i se'n tornaven a Barcelona. "Considero que no té sentit haver de pagar per entrar, perquè tothom que és aquí vol gaudir de la natura, no explotar-la", ha reivindicat.

Per la seva banda, la tinent d'alcalde ha detallat que la mesura s'ha pres "per seguretat" i perquè aquests ingressos "reverteixin una mica les despeses que comporta mantenir el parc en condicions", fent referència al personal que hi treballa (entre el cos d'informadors, servei de vigilància de l'espai i les accions per millorar la conservació de l'entorn). Per ara, l'espai serà de pagament durant els caps de setmana, com ja va passar l'hivern passat, però es mantindrà gratuït els dies laborables. A partir de setmana santa, s'haurà de pagar cada dia per poder accedir-hi.