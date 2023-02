Una emprenedora gironina ha creat un portal per acomiadar-se dels éssers estimats i deixar missatges perquè s'enviïn després de la mort. La pàgina web es diu 'Dontforgetme' -en anglès, la unió de les paraules 'No m'oblidis'- i neix amb la voluntat de trencar tabús i pensar en la mort amb naturalitat, com a part indiscutible de la vida. "Com una possibilitat real, que ens pot arribar en qualsevol moment!, explica la creadora del projecte, Eva Solà. La web permet a la persona deixar missatges de text, fotografies, àudios i vídeos que s'enviaran a qui ella digui un cop hagi traspassat. Per garantir-ho, el sistema activarà fins a tres avisos i demanarà que es responguin. Si això no passa, els missatges s'enviaran a qui s'hagin indicat.

Un missatge perquè arribi als éssers estimats, un testimoniatge o unes paraules de consol. És la idea damunt la qual gira 'Dontforgetme', la pàgina web que ha creat la gironina Eva Solà. El portal es dirigeix a tots aquells qui no troben l'oportunitat o no es veuen amb cor d'acomiadar-se en vida dels éssers més propers, o que volen dirigir-los unes paraules en cas de mort imprevisible. 'Dontforgetme' ofereix poder enviar missatges a qui es desitgi, que rebran un cop la persona hagi mort. Des d'un escrit -en aquest cas, el servei és gratuït- fins a fotografies, àudios o vídeos a un màxim de cinc destinataris. "Abordar la mort des de la vida" "Dontforgetme aborda la mort des de la vida; no sempre és fàcil expressar allò que sentim, però mai és massa tard per fer-ho", recull el portal. "Pensar en la mort com una possibilitat real, que ens pot arribar en qualsevol moment, va ser el punt de partida per crear Dontforgetme", diu la creadora del projecte, Eva Solà. El funcionament del portal és senzill. Qui vulgui deixar un missatge pot escollir una de les quatre opcions que hi ha disponibles (en funció de la gent a qui s'esculli i els formats). Des d'un servei sense cost per acomiadar-se d'una persona amb un text, fins a enviar missatges a cinc destinataris amb text, imatge, vídeo o nota de veu. Tots els missatges s'emmagatzemaran i s'encriptaran per garantir la confidencialitat. Per saber quan la persona ha traspassat i s'han d'enviar els missatges, la web incorpora un sistema de punteig amb diferents opcions (per exemple, pot ser mensual o anual). Cada vegada que acabi el termini, el portal enviarà tres alertes. Si el client no respon als avisos, s'enviaran els missatges d'acomiadament. De manera opcional, però, també es pot escollir una persona de confiança perquè ho confirmi.