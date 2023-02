L’estratègia competitiva que Netflix va instaurar fa poc per eliminar els comptes compartits se li està girant en contra. I és que milers d’usuaris han expressat la seva confusió, irritació i desconcert, ja que senten que estan desinformats davant aquesta nova política.

A més, ara també hi ha molts subscriptors de la plataforma que s’han queixat a través de xarxes socials perquè el sistema per establir la ubicació principal està fallant.

Per exemple, aquest dimarts passat, un usuari de Twitter va publicar el missatge següent: «Hola, @NetflixES, al configurar la ubicació principal per la nova política recaptatòria, el sistema identifica que és ‘A prop de Villalbilla de Burgos, província de Burgos’. Atès que vivim a Barcelona, ens hem de mudar per poder continuar veient Netflix?».

Hola, @NetflixES, al configurar la ubicación principal respondiendo a la nueva política recaudatoria, el sistema identifica que está "Cerca de Villalbilla de Burgos, provincia de Burgos". Dado que vivimos en Barcelona, ¿nos tenemos que mudar para poder seguir viendo Netflix? — Josep Maria Bunyol (@jmbunyol) 21 de febrero de 2023

Canvis en la ubicació

Una gran quantitat d’usuaris més han expressat que també estan molestos amb Netflix per aquest mateix motiu. En tots els tuits s’ha reafirmat que els ha passat una cosa molt semblant i sent a Múrcia els situa a Ciudad Real o que en lloc d’ubicar-los a Madrid els situa a Barcelona.

L’objectiu primordial d’aquesta plataforma és associar una adreça principal al compte que paga la subscripció, per impedir així que es comparteixi el servei amb persones que no visquin a la mateixa ubicació que el que paga. No obstant això, sembla que la jugada no els està sortint gens bé i els subscriptors es qüestionen què passarà si la ubicació principal no s’ha registrat correctament, com està passant ara.

És cert que Netflix ja va especificar que pot ser que no es detecti la ubicació exacta. El problema és que estem parlant de distàncies molt poc aproximades, concretament, centenars de quilòmetres.