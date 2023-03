Tres persones han mort aquest diumenge en un accident de trànsit a la TV-3022 al Perelló (Baix Ebre), mentre que una quarta persona ha resultat ferida crítica, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Per causes que s'estan investigant, un cotxe que circulava en sentit Rasquera ha sortit de la via, ha caigut per un barranc i s'ha incendiat. El conductor del vehicle és el que ha resultat ferit crític, que ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per a les quatre de la tarda. Amb aquestes ja són 24 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit a les carreteres catalanes aquest 2023.

L'accident ha obligat a tallar la via en els dos sentits de la marxa. Fins al lloc s'hi han desplaçat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).