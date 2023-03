40.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dimecres de la manifestació feminista a Barcelona convocada per l'Assemblea del 8-M sota el lema 'Les dones movem el món, ara l'aturarem!'. Coincidint amb la vaga feminista pel Dia de les Dones, la marxa ha arrencat a la plaça de la Universitat de Barcelona pocs minuts abans de les 18.30h i ha iniciat un recorregut per diversos carrers del centre de la capital catalana fins al Passeig Lluís Companys. Amb un ambient festiu a la capçalera de la mobilització, desenes de dones han cantat consignes i han mostrat pancartes per reclamar la fi de les violències masclistes i la igualtat. També han carregat contra el sistema "cis hetero patriarcal, racista i classista".

La manifestació, que ha transcorregut amb un ambient distès, ha tingut un to intergeneracional, amb dones de totes les edats, fins i tot algunes amb problemes de mobilitat que avançaven sobre bicicletes mogudes per voluntàries. Intermitentment, la capçalera ha anat llançant consignes sobre temes més enllà del 8-M, com els drets dels immigrants o l'accés a l'avortament. Darrere una pancarta on es podia llegir 'Vaga feminista contra el sistema cis hetero, patriarcal, racista i capitalista' s'ha marcat un espai "no mixt" on només les dones hi eren convidades. Tot i això, la cita ha congregat també centenars d'homes, molts dels quals han acudit amb les seves parelles o en grup.

Una mica més enrere de la capçalera principal hi havia una altra pancarta amb la frase 'El feminisme serà anticapitalista o no serà' on desenes de noies, moltes de molt joves, clamaven contra el patriarcat i el capitalisme afirmant que suposen una "aliança criminal". En aquest tros de la marxa moltes assistents portaven torxes que han encès quan ha caigut el sol, passades les set de la tarda, formant una processó fumejant en direcció al Passeig Lluís Companys, on ha acabat la marxa.

Com en anteriors protestes del 8-M, les pancartes de moltes assistents han desplegat una varietat de lemes més enllà de les consignes oficials de l'organització. 'A mi també m'agraden les dones i no les assetjo', 'La meva faldilla no és curta, la teva mentalitat sí' o 'Jo estic vestida com una puta o tu estàs pensant com un violador?' eren algunes de les frases que es podien llegir en pancartes, cartolines o samarretes. També hi havia assistents corejant càntics a favor de les dones de països com l'Afganistan.