Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dissabte a la tarda l'alerta per vent després de finalitzar la fase més extensa d'afectació de l'episodi, que ha deixat ratxes d'entre 60 i 85 km/h a Barcelona ciutat i en d'altres punts del litoral i prelitoral central. Els Bombers de la Generalitat han atès 154 avisos per la ventada fins a les 14 hores, cap de gravetat i principalment per retirar arbres trencats i mobiliari urbà de la via pública, així com elements inestables de façanes i cobertes dels edificis o malmesos i amb risc de caure. En paral·lel, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 447 trucades derivades d'incidències provocades pel fort vent de ponent i mestral, la majoria provinents del Barcelonès (346).

Pel que fa als municipis, gran part de les trucades al 112 s'han fet des de Barcelona ciutat (288), seguit de l'Hospitalet de Llobregat (46), Vilanova i la Geltrú (16), Castelldefels (9), Gavà (9), Terrassa (7), Badalona (6) i Sabadell (6). El pla Ventcat queda ara en situació de prealerta perquè el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) encara espera ratxes de vent fortes a Ponent, Tarragona i Penedès.