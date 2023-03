L’ANC ja té substituta per a Jordi Pesarrodona, que va deixar el càrrec de vicepresident de l’entitat el febrer passat crític amb la cúpula. Es tracta de Núria Marín Casas, exregidora d’ERC a Lleida, que ha rebut el suport de 34 secretaris, mentre que 14 han votat un candidat alternatiu. Marín ha sigut elegida aquest dissabte en una reunió del secretariat nacional celebrada a Tremp. L’última trobada de l’entitat es va saldar amb 13 dimissions de membres crítics amb l’actual direcció i concretament amb la presidenta, Dolors Feliu, per la seva gestió de la proposta d’una llista electoral al marge dels actuals partits polítics.

Marín és exmilitant i excandidata d’ERC. Es va afiliar al partit el 1989 i durant la legislatura 2015-2019 va ser regidora de la Paeria amb els republicans. El 2019 va renunciar a la militància del partit «al considerar que la seva deriva ideològica i estratègica deixava en un segon pla la lluita per la independència». En el seu discurs després de ser elegida, Marín ha apostat per fomentar més el debat intern de l’entitat i enfortir-lo, sobretot, des de la base. Aquesta és, de fet, una de les crítiques formulades pel sector crític de l’entitat, que acusen Feliu d’imposar el seu propi pla per armar l’anomenada ‘llista cívica’ des de l’«autoritarisme» i l’«abús de poder».

En l’última assemblea general, en què participen tots els membres de ple dret, es va aprovar amb un 96% dels vots impulsar aquesta llista. Això va ser el maig del 2022, però el gener passat el secretariat va tombar de manera clamorosa la proposta de Feliu de posar en marxa un grup de treball per portar-lo a terme. Els estatuts deixen clar que l’ANC no pot competir directament en les eleccions, només impulsar determinades opcions, com es va fer amb Junts pel Sí. Els crítics consideren que prendre una decisió d’aquest calibre mereix un procés de debat més llarg i un acord de la cúpula.

La reunió d’aquest dissabte també ha servit per designar Carles Fité com a nou coordinador de projectes i accions sectorials. Més endavant també s’hauran de cobrir les places dels secretaris dimitits. No només els 13 d’aquest cap de setmana, sinó també els que havien abandonat la direcció de l’entitat en els últims mesos per diversos motius, que són més de 20. Algunes poques places s’han pogut cobrir amb substituts, però les altres s’hauran d’escollir en unes eleccions parcials, que es preveuen celebrar abans de l’estiu.