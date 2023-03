Els Pompièrs d'Aran han donat per controlat aquest diumenge al vespre l'incendi que crema a Canejan i que ha afectat unes 280 hectàrees. Els Pompièrs i els Bombers de la Generalitat col·laboren per apagar el foc i divendres ja van estabilitzar el flanc esquerre. Ahir dissabte, el van donar per estabilitzat. L'incendi afecta superfície forestal en una zona de difícil accés fronterera amb França i ha calcinat tres edificacions de muntanya.