Els Mossos han portat als instituts el pla específic per prevenir la tinença d'armes blanques i combatre els delictes que es cometen amb elles. Dins les xerrades que fan als alumnes de 2n d'ESO per fer-los prendre consciència que a partir dels 14 anys deixen de ser inimputables, els mossos posen el focus en què els adolescents no poden dur ganivets o navalles al damunt i subratllen els riscos que això comporta. De fet, hi ha instituts gironins que n'han requisat als alumnes. "Per als joves semblava que dur-ne era un joc", explica a l'ACN una de les agents que fa la formació, Sofía Rodríguez. A la demarcació, des del 2019, els comisos d'armes blanques han crescut un 55% i els delictes amb navalles pel mig, al seu torn, ho han fet en un 23%.

Institut Salvador Espriu de Salt. Dins una de les aules de 2n d'ESO, la vintena d'alumnes de la classe miren la imatge que es projecta a la pissarra digital. És la d'una navalla amb la fulla desplegada. I durant els propers minuts, també veuran fotos d'altres armes, com ara un puny americà. Al seu davant, aquests adolescents no hi tenen cap professor, sinó una agent dels Mossos d'Esquadra.

La xerrada que estan escoltant porta per títol 'Comença el joc'. A les comarques gironines, els mossos fa vuit cursos que l'imparteixen. Es dirigeix als alumnes que aquest 2023 faran 14 anys. A través del símil que li dona nom, l'objectiu és que els joves prenguin consciència que a partir d'aquesta edat ja passen a tenir responsabilitats penals. I que allò que abans veien com una malifeta, ara pot acabar en multa, amb treballs en benefici de la comunitat o, en els casos més greus, els asseurà en un jutjat de menors.

Durant l'estona que dura la xerrada, se'ls parla de delictes com els furts, els robatoris, les lesions, les amenaces o la tinença de drogues. I aquest curs, per primer cop, es fa especial incidència amb les armes blanques i totes aquelles que estan prohibides. Que els Mossos d'Esquadra hi posin el focus obeeix, precisament, a un dels objectius del Pla Daga, que la policia va engegar fa poques setmanes per reduir la tinença il·lícita de ganivets i navalles i els delictes que es cometen amb elles.

"A l'hora de fer prevenció, els joves són un col·lectiu prioritari", diu la sergent Eva Subirà, de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció a la Ciutadania (URPA) dels mossos a Girona. Per una banda, perquè fins que no compleixin 18 anys, els adolescents no poden portar cap arma blanca al damunt. I per l'altra, perquè aviat començaran a sortir de nit. "Moltes vegades els delictes es donen en entorns d'oci nocturn i per això es fa més necessari insistir en la pedagogia", precisa la sergent.

Exemples reals

Als instituts, els Mossos fan èmfasi en tots els riscos que suposen les armes blanques per als adolescents. "Pensar que es podran defensar no és cap motiu per portar-ne, i apart això també es pot girar en contra seva", diu l'agent Sofía Rodríguez. I per interpel·lar els alumnes, durant l'estona que s'està dins la classe, també els posa exemples de casos reals d'apunyalaments amb menors implicats.

Amb les armes, part de les projeccions també fan referència a la normativa. S'explica als joves que, un cop compleixin 18 anys, una navalla o un ganivet que tingui més d'11 centímetres de fulla automàticament es converteix en una arma prohibida. O que, per més petites que siguin, en cap cas es poden portar al damunt en espais que puguin revestir riscos (com entorns d'oci nocturn, concerts o competicions esportives).

De les xarxes a les aules

En el cas de Salt, Sofía Rodríguez explica que l'any passat ja van començar a parlar d'armes dins la xerrada 'Comença el joc'. Va ser, precisament, a demanda dels mateixos instituts. "Un dels centres em va trucar per explicar-me que durant el que portaven de curs havien requisat moltes armes blanques, i que per als alumnes semblava que dur un ganivet o una navalla era com un joc", diu l'agent, que forma part de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) de la comissaria de Salt.

Arran d'això, ja s'hi va començar a fer èmfasi. I ara, amb l'activació del Pla Daga, l'incís específic al voltant de les armes blanques s'ha estès a totes les xerrades que els Mossos fan als instituts de Catalunya.

De fet, amb l'exposició a les xarxes socials, l'agent dels mossos admet que cada cop més adolescents veuen vídeos on hi apareixen armes blanques. "Però allò que han de tenir clar és que portar-les està totalment prohibit i que, a més a més, en un moment donat ells també hi poden sortir perdent", subratlla Rodríguez. I sobretot, explica, tant amb les armes com amb la resta de delictes, el que es vol és que els adolescents s'adonin que a partir d'ara "el que està en joc és la seva responsabilitat penal", i que vegin que són ells "els qui escullen comportar-se d'una o altra manera".

"La responsabilitat és meva"

I el missatge, queda. "Sé que a partir d'ara la responsabilitat és completament nostra", diu una de les alumnes de l'institut Salvador Espriu, Rufayda Zarfaoui. Ella admet que desconeixia part de la normativa sobre les armes blanques -sobretot, allò referent a la mida- i també explica que, a través de xarxes, ha vist vídeos on apareixien navalles i ganivets. "No sé si qui els portava eren menors o no, però es veia molta gent gravant", concreta.

"Desconeixia moltes coses", diu al seu torn Rian Cherrib, una altra de les alumnes del Salvador Espriu. "M'ha quedat clar que no he de portar res que podria ser perillós tant per a mi com per a alguna altra persona", afegeix en referència a les armes blanques.

Més comisos i delictes

Al llarg d'aquest curs, la xerrada 'Comença el joc' arribarà a més del 80% dels alumnes gironins que fan 2n d'ESO. Explicar als adolescents els riscos de les armes blanques és una de les potes del Pla Daga, que a l'hora de fer prevenció també inclou formacions al personal d'oci nocturn. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han intensificat la vigilància i fan patrullatges més intensius per combatre tant la tinença il·lícita d'aquestes armes com els delictes que es cometen amb elles.

Aquest pla específic s'ha impulsat, precisament, arran de l'augment de comisos i fets il·lícits on hi ha navalles i ganivets al darrere. S'ha donat arreu de Catalunya, i les comarques gironines no en queden al marge. Segons concreta la sergent Eva Subirà, en comparació amb el 2019, a la demarcació les actes per tinença il·lícita d'armes blanques han crescut en un 55% (passant de 357 actuacions a 555).

Els delictes, al seu torn, ho han fet en un 23% (dels 137 als 169). "Principalment, estem parlant d'amenaces, maltractaments en l'àmbit de la llar i lesions", explica la sergent de l'URPA. "L'objectiu del Pla Daga és, precisament, reduir aquestes xifres i treure armes de la via pública; per això, a l'hora de fer prevenció, és important fer pedagogia entre els joves", conclou.