Prop de quatre-centes dones que són referents en els seus àmbits laborals respectius es reuneixen aquest dissabte a l'hotel Sant Pere del Bosc de Lloret de Mar per conèixer-se i posar en marxa una xarxa de col·laboració per ajudar-se en els diferents projectes i objectius.

El Suquet de Dones és el nom d'aquest esdeveniment que neix amb voluntat de periodicitat anual i que ha atret empresàries de sectors com el tecnològic, el farmacèutic o el turístic, a més d'artistes, polítiques o comunicadores.

El recinte modernista de Sant Pere del Bosc, aïllat en ple bosc, reunia les condicions de privadesa buscades i, des de primera hora, ha estat protegit per la policia per vetllar per la seguretat de les participants en la trobada, algunes amb càrrecs polítics destacats.

La presidenta del Grup Guitart Hotels, Cristina Cabañas, exercia d'amfitriona i ha explicat a EFE que era una reunió de dones "de diferents sectors" amb ganes de conèixer-se.

"La idea va sorgir fa mesos quan un grup de dones meravelloses van començar a pensar que calia buscar un espai on es poguessin trobar empresàries i referents per compartir inquietuds, visions i també incloure la solidaritat", ha explicat Cabañas.

En aquest darrer apartat s'emmarca la donació dels fons que es recaptin a la Fundació Eurofirms perquè els destini al REPTE 8M, una iniciativa d'inserció laboral de dones amb discapacitat.

Cristina Cabañas ha recordat que aquesta trobada es concep com "un espai de màxima discreció", que busca l'anonimat, "perquè aquí hi ha ideologies polítiques de tot tipus i sectors professionals molt variats".

La nova xarxa facilitarà a les dones el contacte amb referents, de vegades de difícil accés, i donar-li mèrit a "talents invisibilitzats" segons Cabañas.

Les participants al Suquet de Dones procedeixen de diferents punts d'Espanya, encara que la majoria de Catalunya.

La directora de la Fundació Eurofirms, Maria Jordà, present a Sant Pere del Bosc, ha agraït a l'organització que hagin triat el REPTE 8M per a la iniciativa solidària.

"És un acompanyament de sis mesos que capacita, orienta i mentoritza aquestes dones, perquè Espanya té 825.000 discapacitades i només el 26% té un contracte laboral", ha detallat.

El recinte de Sant Pere del Bosc aspira a consolidar-se com a seu estable del Suquet de Dones.