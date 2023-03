Les Illes Balears s'han convertit en pioneres en l'aplicació de la circularitat en el sector turístic. La nova llei turística a les Balears inclou una estratègia que han d'aplicar els establiments hotelers per permetre el desenvolupament d'una economia circular més respectuosa amb el medi ambient.

Per aconseguir unes illes més sostenibles, les Balears seran la primera destinació que exigeixi a les empreses tenir plans de circularitat, claus per al desenvolupament sostenible.

El sector turístic comptarà amb una guia per engegar la transició a l'economia circular. La Conselleria de Turisme elaborarà un Pla Estratègic de Destinació Circular que es convertirà en el full de ruta per a les empreses turístiques en el procés de transició a l'economia sostenible i circular.

Pla de Circularitat

Els establiments hotelers hauran de posar en marxa un Pla de Circularitat tal com estableix la llei que inclou les mesures que cal aplicar per fer realitat un turisme més sostenible. La vigència d’aquests plans serà de cinc anys amb la circularitat com l’eix principal d’actuació de les empreses amb una avaluació circular inicial. L'avaluació ha de ser continuada per comprovar que la circularitat és l'eix principal de la seva actuació per aconseguir els principals objectius de sostenibilitat.

Els indicadors de consum d'energia, aigua, materials i aliments són els quatre pilars en què s'ha de basar l'aplicació de la sostenibilitat. L'avaluació de les empreses turístiques serà constant amb una planificació continuada, que inclogui la reducció de residus, els protocols que cal aplicar i les inversions necessàries per fer realitat la circularitat turística.

Motor de l'economia circular

El sector turístic de les Balears s'ha convertit en el motor de canvi cap a la sostenibilitat. Per fer-ho possible, ha accelerat la transformació de l'allotjament turístic cap a l'economia circular, ja que es donen les característiques idònies. Les illes tenen l'oportunitat d'aprofitar el seu potencial enorme en matèria d'economia circular.

En primer lloc, la capacitat de les illes per aplicar la sostenibilitat en aspectes com ara les infraestructures, la gestió dels residus o l'urbanisme, entre d'altres.

En segon lloc, permet fixar la traçabilitat de la producció local amb l'aplicació de criteris de circularitat amb l'aprofitament dels recursos existents sense crear més residus.

Les illes es caracteritzen per la seva diversitat territorial, cosa que es tradueix en un coneixement més profund de les empreses de les singularitats de cada zona amb l'aplicació de solucions circulars.

En tercer lloc, El concepte de circularitat es pot introduir a la cadena de valor del sector turístic i també a la producció local ja que és possible controlar la traçabilitat de tot el producte. Tant els turistes com els residents esdevenen partícips i beneficiaris d'aquesta transformació.

A més, la circularitat ajuda a reformular els productes i serveis turístics oferint altres models més sostenibles amb noves experiències més respectuoses amb el medi ambient.

La llei per a la Circularitat i la Sostenibilitat és un reflex del I Pla d'Acció d'Economia Circular 2021-2023 inclòs a l'estratègia espanyola de circularitat, anomenada Espanya Circular 2030. Aquest projecte defineix l'economia circular com a essencial per al nou model de turisme circular i sostenible ja que permet una millor gestió dels residus i un millor aprofitament dels recursos disponibles.

Els allotjaments han de disposar d'instal·lacions tèrmiques menys contaminants

En aquest sentit, el I Pla d’Acció d’Economia Circular preveu accions del Govern d’Espanya encaminades a introduir criteris de circularitat en la planificació turística i en la reconversió de destinacions turístiques madures.

Mesures destacades del Pla de Circularitat

La legislació estableix una sèrie de mesures que els cal aplicar als establiments turístics per implantar els plans de circularitat.

El respecte mediambiental ha de comportar l'eliminació de les instal·lacions tèrmiques dels establiments hotelers que funcionen amb fuel o gasoil per altres que facin servir fonts d'energia més sostenibles i menys contaminants.

Els allotjaments han de disposar de dispositius d’estalvi d’aigua i suprimir els ‘amenities’ d’un sol ús.

Tot per aconseguir unes illes més sostenibles que tinguin com a eix la circularitat.