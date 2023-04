La conselleria d’Educació ha proposat als sindicats que els professors acudeixin als centres educatius els quatre primers dies feiners del mes de juliol per preparar el curs següent. Així ho han explicat a Efe el secretari general del sindicat de professors de secundària ASPEPC, Xavier Massó, i la responsable d’educació pública no universitària de CCOO, Marga Romartínez, després de la reunió de la taula sectorial que ha tingut lloc aquest divendres.

La taula s’ha celebrat després que ahir la Conselleria d’Educació anunciés, sense comunicar-ho abans als sindicats, que el curs vinent es tornava a avançar i començaria el 6 de setembre a infantil, primària i ESO.

Tradicionalment, el curs escolar començava a Catalunya després de la Diada de l’11 de setembre, però l’any passat el Govern va decidir avançar-lo al dia 5, cosa que va revoltar l’ànim dels sindicats, que van convocar diverses jornades de vaga.

Els sindicats demanaven començar el curs vinent el dia 8 de setembre per poder preparar-lo, i per a això, la conselleria ha proposat l’assistència dels professors al centre els 4 primers dies feiners de juliol i també «la resta del mes, depenent de les necessitats del centre», ha dit Massó.

Feina «innecessària»

«Estaríem disposats a assumir presència de matí als centres durant quatre dies al juliol i a tenir les tardes lliures per a formacions, però no esperarem que ens truqui la direcció» perquè «la feina dels professors al juliol als centres no és necessari», ha afirmat el secretari general d’ASPEPC.

Per la seva banda, Marga Romartínez ha dit que assistir els quatre primers dies de juliol al centre «pot perjudicar persones que participen en congressos, formacions o intercanvis europeus».

La resposta de la conselleria ha sigut que «es contemplarien aquests casos si la direcció del centre els autoritza», ha dit la responsable de CCOO, que tem «possibles arbitrarietats en les autoritzacions».

Sense més dies de lliure disposició

A causa que l’avanç de curs implica no sobrepassar els 178 dies lectius que marca la llei d’educació de Catalunya, la conselleria també ha traslladat als sindicats que «no hi haurà més dies de lliure disposició» i que «continuaran sent quatre, com en aquest curs», han dit Xavier Massó i Marga Romartínez.

Després de plantejar les qüestions als seus col·lectius respectius, Educació i sindicats reprendran les negociacions després de les vacances de Setmana Santa per continuar negociant les qüestions relatives al nou calendari escolar per al curs 2023-24, tot i que de moment no hi ha data prevista.