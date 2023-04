Un total de 228 persones han mort en el primer trimestre del 2023 en accidents ocorreguts a les carreteres espanyoles, 21 menys que en el mateix període del 2022, segons les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT).

La DGT ha donat a conèixer aquest dilluns el balanç de sinistralitat de març, que ha acabat amb 79 víctimes mortals, vuit més que el mateix mes del 2022. Aquest augment de la sinistralitat s’ha produït en un context en el qual també s’han registrat més desplaçaments, un 12,3% més

Les carreteres convencionals continuen sent, un altre mes més, les vies on es registren més sinistres mortals, vuit de cada 10 morts.

En funció del tipus de sinistre, les col·lisions i les sortides de via es mantenen estables però destaquen els set atropellaments a vianants que s’han produït aquest març, sis més que el mateix mes del 2022.

Al març van morir 25 ‘usuaris vulnerables’ de les vies (vianants i usuaris de bicicletes, ciclomotors, motocicletes i vehicles de mobilitat personal com els patinets).

Dotze dels morts no feien ús de cap dispositiu de seguretat en el moment de l’accident.

Per comunitats autònomes, Catalunya ha sigut la que ha experimentat un increment més gran de la sinistralitat al març, amb set morts més que el mateix mes del 2022, mentre que Múrcia ha sigut on més descens ha experimentat, amb sis morts menys.

En plena operació de Setmana Santa, la nova campanya de conscienciació de Trànsit posa el focus en l’alcohol com a factor de risc. De fet, és present en un de cada tres sinistres mortals de trànsit. El 2021 es van dictar gairebé 55.000 condemnes penals per delictes de trànsit, per conduir amb molt altes taxes d’alcohol. A través d’una cançó infantil, i de les excuses habituals que les persones que han consumit alcohol donen per posar-se al volant, al vídeo de la DGT es mostren les dramàtiques conseqüències que aquesta irresponsable actitud pot tenir.