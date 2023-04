El festival Fixing the Future, que s’ha celebrat a Barcelona, ha acollit aquest dissabte el taller ‘Desemmascarant les ‘fake news’’ en què la periodista d’EL PERIÓDICO Valentina Raffio ha ensenyat a nens i nenes d’entre 9 i 12 anys com detectar notícies falses i els ha donat pautes per fomentar l’esperit crític davant dels continguts que reben d’internet.

D’una manera didàctica, Raffio els ha explicat amb exemples amens què és una notícia falsa o enganyosa, d’on surten, així com diverses estratègies per detectar-les. «Si un titular és massa bo o espectacular per ser cert, és mentida», els ha advertit. Les fonts poc fiables són un altre senyal d’alerta a tenir en compte, així com la falta de publicacions sobre un tema.

Per acabar, Raffio els ha donat consells per frenar la difusió d’aquest tipus de mentides. «Si reps una notícia falsa, no la comparteixis», i en cas que la ‘fake news’ ja s’hagi viralitzat, «ajuda a difondre el contingut correcte» i «vigila que la informació falsa no hagi fet mal a ningú del teu entorn». «Les informacions falses sobre salut són especialment perilloses, perquè poden arribar a gent que està en una situació vulnerable i pot causar-los molt mal o malestar», ha explicat la periodista.

Aquest taller era un de l’ampli ventall d’activitats pensades per a famílies que aquest any, per primera vegada, el festival ha incorporat al programa oficial. Al llarg de dos dies, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha acollit un centenar de pioners i emprenedors de tot el món que han debatut sobre els reptes del planeta i han plantejat solucions per al canvi climàtic, la biodiversitat, la moda sostenible o les ciutats intel·ligents.