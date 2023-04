Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest diumenge al matí l'incendi forestal de la Franja de Ponent, que afecta els municipis de Mequinensa (al Baix Cinca), la Granja d'Escarp i Seròs (al Segrià). El foc ha calcinat unes 600 hectàrees, unes 250 de les quals a Catalunya, i mobilitza unes 40 dotacions dels Bombers, diversos efectius de Bombers de l'Aragó, ADF, Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i SEM. Els equips d'emergències treballen per tancar el flanc esquerre de l'incendi per evitar que s'obri per la cua i també a la zona del cap, que es troba a la serra de Campells. L'objectiu dels Bombers és obstaculitzar que el foc salti aquesta zona, ja que el potencial seria d'unes 3.500 hectàrees.