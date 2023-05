El 26 d’abril va tenir lloc una trobada organitzada per Prensa Ibérica en col·laboració amb ACCIONA sobre el cicle de l’aigua, en el qual es van analitzar les conseqüències, mesures i solucions de la situació actual. L’escassetat de pluja i el mal estat dels embassaments obliguen nombroses regions a adoptar mesures per fer front a l’escassetat aigua; les restriccions ja són una realitat en nombrosos territoris.

En el debat, moderat per la periodista Nekane Chamorro, experts i veus autoritzades com Juan Carlos Blázquez, director de Desenvolupament de Negoci a Espanya i Portugal d’Aigua a ACCIONA; Francisco J. Baratech, president d’Acuamed; M. Carmen García Panadero, vicepresidenta d’AEDyR; Josep Lluís Henarejos, gerent d’AMJASA, i Belén Benito, directora d’operacions del Canal de Isabel II, van donar respostes a les preguntes sobre quines mesures s’han d’adoptar davant la preocupant escassetat de recursos hídrics i què es pot fer per garantir el proveïment humà i el reg.

Solucions

En l’actualitat la societat té un nivell de sensibilitat més elevat cap al medi ambient, tant per part dels ciutadans com dels gestors, de manera que una de les primeres mesures a tenir en compte és l’ús racional i eficient.

«L’aigua és un valor i cal cuidar-lo amb una bona planificació, per tal d’evitar pèrdues i fer ús de la tecnologia més adequada. A ACCIONA tenim molta experiència en la reutilització i dessalinització, tecnologies en les quals aprofitem el que es depura, i, si no, garantim el recurs amb instal·lacions de dessalatge, és primordial», assenyalava Juan Carlos Blázquez.



En la mateixa línia es pronunciava Francisco J. Baratech: «l’aigua és un element que cal mimar, hem de cuidar les xarxes de distribució, compatibilitzar l’ús de l’aigua amb el medi ambient. Hem de mirar d’incorporar l’aigua necessària per poder continuar sostenint tota la indústria i el proveïment de les poblacions». L’aigua és un bé escàs i és obligatori l’ús de tots els recursos disponibles per a això.

«S’està demostrant que és imprescindible l’ús dels recursos anomenats ‘no convencionals’, com el dessalinització i la reutilització. Cal optimitzar l’ús d’aigua, reutilitzar l’aigua regenerada, i complementar amb el dessalatge», va declarar M. Carmen García Panadero.

D’altra banda, Josep Lluís Henarejos es va centrar a dimensionar el problema, prendre consciència de la magnitud. «Hem d’atendre el canvi climàtic, la planificació hidrològica és el principal que cal escometre. Hem de defensar la nostra aigua, i començar per la natura».

Mesures

Cal conscienciar la població; la falta d’informació sobre els processos hidrològics, com la dessalatge, és palpable i són fonamentals per a la preservació d’aquest recurs vital. «L’aigua reciclada es creu que no serveix per a certs usos (agraris, industrials o ús humà). El mateix passa amb el dessalatge; es creu que és car, que consumeix molt i que contamina. Avui dia estem per sota de 3 kWh/m3», va comentar M. Carmen García.

«Cal formar el ciutadà, no tant en què consisteix la tecnologia, sinó explicant-li quant costa. Hem canviat d’hàbits en les aigües, el preu de l’aigua és estable, es consumeix menys, però cal depurar... cal informar el ciutadà», va afegir Juan Carlos Blázquez. En la mateixa sintonia, es va pronunciar Francisco J. Baratech: «les dessaladores són molt respectuoses amb el medi ambient. A Acuamed tota l’energia que utilitzem és de procedència verda. I ho complementem amb millores contínues dels equips per a l’aigua dessalada».

Per la seva part, Belén Benito va posar el focus en la inversió i en la importància de les infraestructures: «és imprescindible destinar diners a la rehabilitació i prolongació de la vida útil de les infraestructures relacionades amb el cicle de l’aigua. Algunes mesures posades en marxa serien la sectorització de la xarxa, per poder mesurar i conèixer per prendre decisions. S’ha d’adequar la despesa per tenir unes infraestructures que no perdin aigua».

Dessalinització

La dessalinització s’ha convertit en una tecnologia essencial per al subministrament d’aigua a zones àrides i semiàrides. El seu ús s’ha expandit arreu del món i Espanya és un referent per a la resta de països. «La dessalinització a escala mundial està creixent exponencialment. A Espanya en tenim una prova palpable: fa dos estius hi va haver talls d’aigua a Galícia i cap població de tota la cornisa mediterrània que tingués una dessaladora en va tenir», va confirmar Francisco J. Baratech. «Espanya i ACCIONA són un referent en el dessalatge i en la reutilització. Tot el que es fa a Espanya té ressò a la resta del món. Som líders en dessalinització i reutilització, amb innovació i la tecnologia», va afegir Juan Carlos Blázquez.

Josep Lluís Henarejos va assenyalar la importància del dessalatge, però sense oblidar la rellevància de fer un cicle integral de l’aigua. «La dessalinització és una bona solució puntual, però no s’han d’oblidar les altres coses, hem de combinar. A nosaltres tenir la dessaladora ens ha valgut per tenir els aqüífers molt bé, tranquils, i ens dona garantia de no tenir situacions de sequera». «És un recurs complementari quan amb el reciclatge de l’aigua regenerada no n’hi ha prou per proveir. Amb el dessalatge podem obtenir una aigua a la carta», va dir M. Carmen García Panadero.

Reutilització

En el futur s’espera que la reutilització d’aigua tingui un paper important, tot i que la implementació efectiva també planteja desafiaments. «Si podem anar un pas més enllà, millor, poder recarregar els aqüífers, per a l’agricultura, el consum humà... En aquest sentit hauríem d’estar funcionant al 100% no només en sequera», va comentar Juan Carlos Blázquez. En aquest mateix sentit, Belén Benito va declarar que «el client ha de confiar en l’aigua, o es fa una campanya pedagògica perquè l’usuari confiï que substituir l’aigua superficial per una aigua generada és 100% garantia». «Al final la població veurà normal l’ús d’aigua regenerada. En el futur creixerà la demanda, creixeran els clients i es percebrà com una cosa habitual», va acabar declarant M. Carmen García.