«No hi ha res més nociu per a les dones que el Ministeri d’Igualtat d’Irene Montero. La violència no té gènere». Aquestes paraules encapçalen un anunci de publicat a Facebook perEva Parera, candidata de Valents a l’alcaldia a Barcelona. El partit conservador ha gastat entre 100 i 200 euros per publicar un vídeo que han vist fins a 70.000 persones. En un altre audiovisual, compartit també a Instagram i dirigit principalment als homes, segons consta en el registre, la formació demana als usuaris finançament per a la campanya electoral. Els dos anuncis tenen un problema comú: estan prohibits per llei, tot i que des del partit es limiten a dir que «es van publicar quan no estava previst».