Una de les dones ferides en l’incendi registrat el 21 d’abril en un restaurant italià de Madrid ha mort a l’hospital on era ingressada des d’aleshores i, per tant, ja són tres les persones que han mort com a conseqüència del succés. La finada és una dona biscaïna de 41 anys, amiga de la infermera que va perdre la vida en l’incendi, i que es trobava ingressada a l’Hospital La Paz, segons informa el diari El Correo. Era una de les cinc persones ferides que continuen hospitalitzades.

El tràgic incendi, en què van morir en l’acte la infermera i un cambrer de 25 anys, va causar una desena de ferits. En un primer moment, els testimonis van relatar que el causant del foc va ser un plat flamejat, amb la malaguanyada col·laboració d’una decoració vegetal de plàstic que va es va incendiar ferotgement. Posteriorment, es va parlar d’unes postres i després es va saber que l’origen va ser el licor amb què es va ruixar una pizza. Un dels plats estrella del Burro Canaglia era, efectivament, la pizza anomenada «infern carnívora». El foc va començar sobre les 23.00 hores de divendres, quan el cambrer que va morir va flamejar la pizza davant dels comensals que l’havien demanat, i aportava així un toc d’espectacle al plat. No obstant, les coses no van sortir com de costum i la flama va arribar fins al sostre, que tenia moltes plantes artificials que en penjaven , tal com s’aprecia en les imatges promocionals del local.