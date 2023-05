Un incendi en una nau d'una empresa càrnia de la Zona Franca de Barcelona aquest dissabte al matí provoca una gran columna de fum visible des de diversos punts de la zona. Fonts municipals han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que es tracta d'un incendi al carrer Longitudinal, a Mercabarna, del qual n'han tingut l'avís a les 05.18 hores.

No hi ha ferits però per precaució s'ha evacuat quatre persones de naus properes. Els Bombers de Barcelona hi treballen amb 19 dotacions i preveuen que, per les grans dimensions de l'espai, trigaran una bona estona a extingir el foc. També s'han activat els Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Guàrdia Urbana, que controla el trànsit.