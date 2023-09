La revolució del teletreball: la nova normalitat laboral

A l'última dècada, especialment arran de la pandèmia, hem estat testimonis d'una evolució significativa en la manera com treballem. Teletreballar ha esdevingut una necessitat i un estàndard en la societat actual.

El teletreball s'ha accelerat a causa dels avenços tecnològics i de connectivitat que ho fan possible. La demanda creixent de flexibilitat i la necessitat de mantenir la continuïtat del negoci han estat també els impulsors clau d'aquesta transformació.

Un canvi extraordinari que no només es tradueix en una resposta a les circumstàncies actuals, sinó també en una obertura de possibilitats sense precedents. La capacitat de treballar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment no només beneficia els empleats buscant un millor equilibri entre la seva vida personal i laboral, sinó que també brinda a les empreses un avantatge competitiu. La retenció de talent esdevé més factible quan s'ofereix als treballadors la possibilitat d'adaptar el seu entorn laboral a les necessitats.

La col·laboració global s'ha tornat essencial en un món cada cop més interconnectat, i el teletreball la facilita. Això no sols permet la continuïtat dels negocis en situacions excepcionals, sinó que també obre la porta a un ventall d'oportunitats per col·laborar amb persones de tot el món.

I és que el teletreball s'erigeix com una eina poderosa que promou la flexibilitat, l'eficiència i la connectivitat en l'àmbit laboral. La seva adopció continuarà evolucionant i, amb això, les formes en què vivim i treballem, brindant un espai per a la reflexió sobre com equilibrar la conciliació amb la innovació a l'entorn laboral del segle XXI.

Un soci estratègic

En aquest context, Orange Empresas s'erigeix com un soci estratègic que comprèn a fons les dinàmiques i els desafiaments que el teletreball planteja actualment. Amb una dilatada experiència en el camp de les telecomunicacions i la tecnologia, Orange va més enllà de la simple prestació de serveis. S'ha consolidat com un aliat compromès a ajudar les empreses a aprofitar al màxim els beneficis del teletreball, tot reconeixent que aquesta modalitat laboral és fonamental en la construcció del futur empresarial.

Imagina treballar en equip on i quan vulguis, com si estiguessis a l'oficina, però amb la flexibilitat que el teletreball ofereix. Això és precisament el que Orange Empresas brinda amb aplicacions d'Office sempre actualitzades i disponibles en qualsevol dispositiu, com Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Teams Publisher, les eines més avançades per realitzar qualsevol tasca de manera més eficient i eficaç.

Orange Empresas no només proporciona la infraestructura necessària per habilitar el teletreball, sinó que també ofereix solucions integrals per garantir l'eficiència, col·laboració i adaptabilitat de les empreses en aquest nou paradigma laboral.

A més, amb Outlook, es proporciona una experiència de correu electrònic corporatiu completa amb 50GB d’espai, una adreça personalitzada, calendari i una llista de contactes organitzada. Però això no és tot, amb 1TB d’emmagatzematge al núvol a OneDrive, mai et quedaràs sense espai per als teus arxius importants.

Serveis d'Oficina Virtual

Orange va més enllà, oferint una solució completa amb Microsoft 365 que manté els empleats sempre connectats, ja sigui treballant des de casa o des de l'oficina. Amb calendaris compartits, llistats de contactes accessibles des de qualsevol lloc i un emmagatzematge segur al núvol per a la col·laboració en temps real sobre documents compartits, el teu equip tindrà totes les eines necessàries per tenir èxit.