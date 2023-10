Amb l'arribada de la tardor l'aigua fresca torna a brollar pels rierols i les fonts naturals recuperen la seva vida. Els arbres canvien de color i els tons ocres, marrons i vermellosos prenen el protagonisme a les diferents valls del Pirineu i les zones de muntanya de la demarcació en un esclat cromàtic que esdevé per si sol un autèntic espectacle visual. És també en aquest període tardorenc que la gastronomia lleidatana viu un dels seus moments àlgids i els fruits de temporada, amb el bolet a l'epicentre, agafen el protagonisme a les cuines de les nostres contrades.

Quan els mesos d'estiu i les altes temperatures van quedant enrere, els paratges naturals del Pirineu s'omplen de contrastos policromàtics i l'olor de sotabosc humit comença a guanyar presència, és un bon moment per tornar a gaudir de la natura, respirar aire pur aprofitant els centenars de rutes senyalitzades per als senderistes o els amants de la BTT que ofereix la demarcació, o prendre un bany de bosc enmig d'un paratge forestal. Les comarques del Pirineu i la Plana de Lleida tenen 13 punts identificats per dur a terme aquesta pràctica que proposa entrar en simbiosi amb la natura i connectar amb els cinc sentits amb tot allò que ens envolta.

I és en els majestuosos paratges naturals del Pirineu on es pot descobrir un dels grans espectacles que ens brinda la natura en aquesta època, la brama del cérvol, del qual es pot gaudir cada any des de mitjans de setembre fins a mitjans d'octubre en diferents punts dels boscos lleidatans. Els Parcs Naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la Reserva Nacional de Caça de Boumort són els escenaris on té lloc el ritual d'aparellament d'aquests grans ungulats i és en aquesta època quan és més fàcil observar-los pel bosc o travessant camins.

A primera hora del matí o al capvespre són els moments idonis per sentir bramar els mascles, que intenten atreure les femelles emetent un so peculiar i singular que s'ha convertit en tot un atractiu turístic en els darrers anys. I per tal de no destorbar els animals en aquest moment vital, des del territori i des dels mateixos parcs s'ofereixen paquets turístics i sortides guiades en companyia de guies especialitzats i autoritzats que garanteixen que es pugui contemplar aquest fenomen de la natura sense interferir en el procés.

Els sabors de la terra

Els espais naturals del Pirineu continuen essent durant la tardor un destí perfecte per gaudir de la natura amb família, parella o amics. Els senderistes que aprofiten encara el bon temps, que cada cop s’allarga més, es troben amb els primers boletaires que s'acosten al Pirineu de Lleida a la recerca de rovellons, ceps, rossinyols, fredolics, trompetes de la mort, cama-secs, moixernons i moltes altres varietats comestibles que poden trobar-se als boscos de muntanya durant aquests mesos.

Octubre i novembre ofereixen unes condicions ideals, amb l'augment de la humitat i una climatologia més suau, perquè els fongs neixin als nostres boscos. El bolet, tot i que n'hi ha en altres èpoques de l'any, s'ha convertit en un dels productes de tardor per excel·lència i al seu voltant s'articulen propostes gastronòmiques variades coincidint també en uns mesos en què els sabors de la terra es desperten amb força a les comarques de Lleida i adquireixen un protagonisme important amb productes de temporada com, per exemple, l'oli d'oliva verge extra.

Malgrat ser un producte amb presència tot l'any, l'elixir daurat que s'elabora a les Terres de Lleida té a partir del mes d'octubre i fins al desembre el seu moment més àlgid amb l'inici de la producció i amb l'oli del primer raig, que dona el tret de sortida a l'elaboració del nou producte de la temporada. Els productors que treballen sota la Denominació d'Origen Protegida (DOP) de les Garrigues són el màxim exponent a les comarques de Lleida del sector oleícola i és durant aquests mesos el millor moment per visitar els molins i les cooperatives d'aquests pobles elaboradors d'oli on, a més de poder comprar un producte de màxima qualitat, el visitant podrà dur a terme altres activitats complementàries que s'articulen al voltant de la cultura de l'oli com tastos, visites guiades a espais museïtzats de les cooperatives, rutes a peu o en bicicleta, entre d’altres.

També durant la temporada de tardor, al voltant d'aquest i altres productes gastronòmics prenen especial protagonisme arreu del territori fires i festes on els productes i els sabors de la terra són l'eix central de les activitats. En són només alguns exemples la Fira de la Figa d'Alguaire; la Fira de l'Ametlla de Vilagrassa; la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt; la Fira de Sant Ermengol i del Formatge del Pirineu a la Seu d'Urgell; la Fira de la Girella del Pont de Suert; la Fira de la Poma de Barbens; la Fira del bolet i del boletaire de Solsona; la Fira del codony de Tremp; la primera Premsada, oli, art i gastronomia de la Granadella; la Festa de l'Oli i Productes Artesans de Juncosa; la Festa de l'Oli Nou de Castelldans; la Festa de l'Oli i de les Orelletes de la Pobla de Cérvoles, el 12 de desembre, i la Festa de l'Oli dels Torms.

És temps d’enoturisme

I si parlem de gastronomia a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida és obligat també fer menció de les propostes enològiques de la demarcació que, sota el paraigua de la Denominació d'Origen Costers del Segre, dividida en 7 subzones diferents (Artesa de Segre, Garrigues, Pallars, Raimat, Segrià, Urgell i Valls del riu Corb), ofereix vins de qualitat que han guanyat pes i s'han obert pas al mercat durant els darrers anys. Quan arriba la tardor és temps també de verema i la creixent oferta enoturística de les comarques lleidatanes s'ha organitzat al voltant de la Ruta del Vi, una iniciativa que vol englobar i donar forma a l'experiència turística i que alhora convida a compaginar la visita als cellers i altres activitats de lleure i culturals amb degustacions gastronòmiques en diversos restaurants de Lleida i pernoctacions en allotjaments (hotels i cases rurals) de la demarcació.

Per això, l’enoturisme és una experiència que enriqueix les terres del vi i els qui les visita. A més els mateixos cellers ofereixen les seves pròpies propostes per complementar les visites guiades i els tastos. En l'àmbit enològic cal destacar també la Festa de la Verema i el Vi que se celebra a Verdú, a la comarca de l'Urgell, al setembre.

En conjunt, doncs, les comarques de Lleida posen sobre la taula durant els mesos de tardor un seguit de propostes gastronòmiques i enoturístiques interessants i que faran les delícies dels turistes més 'foodies' als quals agrada gaudir de bones experiències gastronòmiques, de productes de proximitat i de qualitat i de vins de primer nivell per acompanyar.

Tardor en família

Les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida han esdevingut un destí de referència per al turisme de proximitat i familiar i això és gràcies, evidentment, a la suma de molts factors com ara, per esmentar-ne alguns, la xarxa d'allotjaments de primer nivell, els grans professionals que hi ha al capdavant de les empreses del sector, com també dels tècnics de turisme que atenen la seixantena d’Oficines de Turisme de la demarcació i que ofereixen una informació personalitzada als visitants i un ampli i variat ventall de propostes per fer i pensades per a tots els gustos i totes les edats.

El Tren dels Llacs n'és un dels millors exemples, ja que proposa recórrer el traçat entre Lleida i la Pobla de Segur amb un tren històric que disposa de les locomotores dièsel 10817 i 10820 estirant quatre cotxes d'època o bé amb la versió del tren panoràmic, més modern i amb més confort, que permet igualment gaudir d'un trajecte de somni que creua els camps de fruiters de la Plana, travessa la serra del Montsec i voreja les grans esplanades d'aigua dels embassaments de Sant Llorenç de Montgai, Camarasa, Terradets i Sant Antoni. Els boscos i paisatges que ens mostra la tardor al llarg del recorregut complementen una experiència perfecta per gaudir-ne amb la família.

L'altre gran espectacle visual que ofereix la demarcació de Lleida a la tardor es pot observar aixecant la vista cap al cel en lloc de mirar cap a terra. Concretament, el cel del Montsec, entre la Noguera i el Pallars Jussà, considerat un dels millors del món per fer-hi observació astronòmica i lluny de la contaminació lumínica de les grans ciutats. Aquest indret privilegiat ostenta el certificat de reserva i destinació turística Starlight, un reconeixement de la UNESCO que avala la qualitat del cel nocturn i que també distingeix el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En aquest sentit, el Parc Astronòmic Montsec, ubicat al municipi d'Àger (la Noguera), és l'espai de recerca i divulgatiu de referència en matèria d'astronomia i un lloc per visitar en família per acostar-se a l'univers. A més, durant aquests mesos se celebra la 13a edició de Música sota les Estrelles, un cicle que entre els mesos de setembre i desembre combina espectacles musicals amb la descoberta de les estrelles i visites guiades al centre.

La demarcació atresora també un potent patrimoni cultural i històric, idoni per visitar en família. Des de la Seu Vella de la ciutat de Lleida als castells de frontera de la Segarra o Castell de Mur al Pallars Jussà, passant pel romànic que trobem a diferents indrets de les comarques del Pirineu i Terres de Lleida, i que té el seu màxim exponent en el conjunt de la Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça, format per vuit esglésies i una ermita, el qual ostenta des de l’any 2000 la declaració de Patrimoni de la Humanitat que atorga la UNESCO. La Val d’Aran, per la seva banda, disposa de la Ruta del Romànic, formada per un total de quinze esglésies, com també ofereix el Pallars Sobirà, terra d’esglésies, ermites i monestirs, una ruta vinculada al romànic.

L’Alt Urgell, també té un important patrimoni romànic i unes arrels culturals de l’edat mitjana que es troben a cada poble del territori, entre els que destaca la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, única catedral romànica que es conserva a Catalunya. Altres visites recomanades al patrimoni són la fortalesa ibera dels Vilars d'Arbeca i l’art rupestre de la Cova dels Moros del Cogul, a les Garrigues; el santuari del Miracle de Solsona, al Solsonès; el castell templer de Gardeny de Lleida; el call jueu de Tàrrega, a l’Urgell; el castell de Montsonís al municipi de Foradada, a la Noguera; l'Espai dels Canals d'Urgell de Mollerussa, al Pla d’Urgell, o el Museu Hidroelèctric de la Torre de Capdella, al Pallars Jussà, entre d’altres.

Per tant, la tardor lleidatana és natura en estat pur, paisatges que canvien de color, sabors de la terra que prenen tot el protagonisme i propostes per viure en família o amics, a més d'un patrimoni cultural, històric, paisatgístic i, sobretot, humà, que garanteixen que visitar Lleida aquesta tardor serà sinònim de viure una experiència única i singular. Com sempre.

