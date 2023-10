L'entorn empresarial ha experimentat una profunda evolució en les darreres dècades. La globalització, la tecnologia i, especialment, la creixent consciència sobre la importància de la responsabilitat social corporativa (RSC) han portat les empreses a replantejar-se el seu paper a la societat. Avui dia, les polítiques de RSC van més enllà de les meres declaracions d'intencions i aborden aspectes clau que inclouen el foment de la inclusió del talent des de la diversitat, la priorització del benestar psicològic dels empleats i la responsabilitat mediambiental.

El desafiament de descarbonitzar l'economia i lluitar contra la pèrdua de la biodiversitat es presenta com un dels reptes més crucials de la nostra generació i un pilar fonamental en qualsevol política de RSC. Impulsar una resposta global que involucri tota la societat, les administracions públiques i empreses com ENGIE serà clau per dur a terme aquesta transformació de manera ràpida, competitiva i justa, enfrontant nombrosos obstacles en un període relativament curt de temps.

L'ambició d'ENGIE: zero emissions per al 2045

Un dels objectius més ambiciosos i ferms d'ENGIE és assolir les zero emissions per al 2045, marcant una fita en la lluita contra el canvi climàtic. El propòsit de la companyia no és altre que accelerar la transició cap a una economia neutra en carboni, reduint el consum energètic mitjançant les solucions més eficients, descentralitzades i respectuoses amb el medi ambient. Per això, cada àrea d'activitat d'ENGIE s'estructura al voltant dels criteris de sostenibilitat més estrictes. Així passa per exemple en la instal·lació i operació de plantes renovables: cada nou projecte que la companyia emprèn té com a prioritat evitar o reduir al màxim els impactes negatius, i si la mitigació no és possible, es busca maneres de compensar-los. Aquest enfocament es tradueix en una acurada planificació i una execució responsable dels projectes d'energia renovable.

En aquest camí, ENGIE treballa activament amb socis locals. Aquests col·laboradors, que coneixen a fons la diversitat ecològica i l'entorn dels seus territoris, són fonamentals per reduir, eliminar i fins i tot revertir els impactes negatius a la natura. Aquesta estratègia no només beneficia la biodiversitat, sinó que també enforteix les relacions amb les comunitats locals.

El compromís d'ENGIE per protegir els entorns naturals i la biodiversitat està recolzat per organitzacions especialitzades que n'avalen les accions. Des del 2022, els projectes d'energia renovable de la companyia són auditats per experts de Bureau Veritas. Aquests auditors certifiquen, entre altres aspectes, que es preserva la naturalesa i s'implica i beneficia les comunitats locals de l'entorn on es troben les instal·lacions d'ENGIE. Aquesta certificació, anomenada SET (Sustainable Energy Transition), garanteix la rigorositat i sostenibilitat dels seus projectes.

Compromís amb la societat, la naturalesa i la biodiversitat

Però la companyia no es limita a promeses i compromisos abstractes, sinó que duu a terme accions concretes per protegir els entorns naturals i la biodiversitat a les àrees on opera.

Els exemples del compromís de la companyia amb la protecció de la biodiversitat són múltiples. A la Central de Sossís, al Pirineu, ENGIE promou de forma periòdica una iniciativa centrada en el rescat de la truita comuna, una espècie catalogada com a vulnerable, juntament amb altres espècies autòctones. L'any passat, el rescat va arribar a xifres rècord, amb milers de truites, crancs autòctons i barbs vermells recuperats.

Al parc eòlic Alisio, ubicat a Fuerteventura, s'ha implementat un protocol ambiental que garanteix la protecció de l'avifauna. Especialistes en aus monitoregen constantment la zona i poden aturar els aerogeneradors si detecten riscos per a les aus. Aquesta iniciativa, que es replica a altres parcs eòlics de la companyia, demostra el seu compromís amb la seguretat operativa i la protecció de l'avifauna.

Un altre exemple és el pasturatge solar. Aquesta tècnica implica ubicar plantes fotovoltaiques en terres verdes en lloc d'àrees estèrils, i utilitzar ovelles per pasturar la vegetació. Aquesta pràctica té múltiples beneficis, com ara garantir la producció i bon funcionament dels panells solars, donar suport a una activitat sostenible i preservar la biodiversitat vegetal. És un clar exemple de com la innovació i la sostenibilitat poden anar de la mà.

Finalment, cal destacar el paper que ENGIE exerceix com a actor implicat en el foment d'una societat informada i conscienciada. Fa tres anys, la companyia va crear l'Observatori ENGIE a Espanya amb l'objectiu de conèixer la percepció ciutadana en matèria de lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica i poder trobar camins comuns. El 2021, ENGIE va promoure la primera enquesta sobre aquest tema realitzada per una empresa a Espanya, i des de llavors l'han repetit anualment, liderant l'escolta social relacionada amb el canvi climàtic i la transició energètica.

En resum, la descarbonització de l'economia i la protecció de la biodiversitat és un repte immens, però cal abordar-lo amb determinació i col·laboració. Empreses com ENGIE estan liderant el camí en integrar la protecció del medi ambient i la biodiversitat en el seu propòsit i proposar solucions concretes per a una transició sostenible i justa. El futur de la nostra generació i de les següents depèn de l'acció immediata i responsable d'avui.