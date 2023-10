Centenars de persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda a Barcelona per denunciar els atacs d'Israel sobre Gaza. Sota el lema 'Aturem el genocidi a Palestina', la mobilització ha anat des dels Jardinets de Gràcia fins al Passeig de Gràcia amb Gran Via. A la marxa, que té el suport de més de 200 organitzacions, entitats i moviments socials, s'hi han escoltat càntics com "Israel assassina, Europa patrocina" o "boicot a Israel". A més, s'hi han pogut veure diverses banderes de Palestina. Molts dels assistents han mostrat cartells amb missatges que denuncien el paper de la Unió Europea i els diferents estats davant de la guerra. La marxa l'han convocat la Comunitat Palestina de Catalunya i la coalició Prou Complicitat amb Israel.