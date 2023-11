Les cinc participants a la 9a edició del Repte Pelayo Vida acaben de tornar de la Patagònia argentina, on han coronat el Gorra Blanca, una muntanya de gairebé 3.000 metres d'alçada, d'una gran dificultat tècnica i després d'afrontar vents huracanats i un fred intens. Sota la direcció esportiva de Rocío Monteoliva, Anna Blanco (València), Yolanda Cerezo (Madrid), Kica Echanove (Toledo), Sonia Saiz (Santander) i Laura Villa (Terol) s'han endinsat al Camp de Gel Sud, la tercera extensió gelada més gran del món després de l'Antàrtida i Groenlàndia. Totes aquestes dones tenen en comú haver superat un càncer, i amb la seva gesta han volgut demostrar que després de la malaltia encara queda molta vida per endavant.

Algunes, com la Laura, han estat intervingudes fa molt poc, el febrer d'aquest any, però com aclareix la guia d'alta muntanya Rocío Monteoliva, “la clau és entendre que no es tracta d'una competició; l'objectiu és arribar, i per això no cal triar les més fortes, sinó les que s'adapten millor al treball d'equip i es complementen amb les seves competències”.

El procés de selecció no ha estat fàcil. En un primer moment es van presentar 500 candidates a participar al Repte, de les quals 18 preseleccionades van haver de passar dures proves físiques a Sierra Nevada (Granada). Les finalistes van entrenar-se després als Alps francesos. Com afirma Yolanda, que amb 53 anys és la més veterana del grup, en tot el procés de lluita i superació de la malaltia, “l'esport ha estat una manera de veure que el teu cos no t'ha abandonat”.

L'expedició va partir el 23 d'octubre de Madrid cap a Buenos Aires, d'on es va desplaçar a El Chaltén, una petita població de la província de Santa Cruz fundada l'any 1985 i avui coneguda com “la capital argentina del trekking”. Allà les esperaven l'equip de guies de Diego de Angelis, que va col·laborar amb el famós fotògraf Sebastião Salgado quan preparava la seva obra 'Gènesi', així com el cap de logística, Enrique González. Comptant amb aquest suport, les cinc aventureres han afrontat jornades de fins a 10 hores enfilant-se i desafiant ratxes de vent intens que convertien el terreny en un parany. Segons Rocío Monteoliva, “amb ràfegues a partir de 80 km/h la neu no precipita, sinó que torna a l'estat gasós, creant una capa dura en superfície que no dóna seguretat per avançar”. Això ha provocat la necessitat de canviar constantment i de forma ràpida de grampons a raquetes per a neu i viceversa, escollint a cada moment l'eina més adequada. Però el més dramàtic ha estat el fred a les extremitats, ja que les dones que han patit un càncer d'importància tenen, en general, una sensibilitat més gran en mans i peus. “Se'ns congelaven els dits, no els sentíem”, explica Laura, “ens hem hagut de fer massatges i prendre alguna aspirina per afavorir la circulació”.

En aquestes condicions, l'ascensió final al Gorra Blanca ha estat molt dura: “Des de baix semblava que el cim era al costat, però no hi arribaves mai. Calia moure's a poc a poc i no desconcentrar-se. Volíem arribar les cinc juntes al cim… i ho aconseguim!”, prossegueix la Laura. “Cadascuna portava el seu propòsit allà dalt, a la gent que hem perdut i persones que ens han acompanyat fins al cim amb el seu pensament. Hem pujat per nosaltres, però també per les que no hi són”, diu, i assenteixen les cinc, recordant als que el tractament no va tenir efecte. El descens va ser gairebé tan dur com la pujada, entre altres coses perquè la nit se'ls tirava a sobre. En paraules d'Anna, veïna d'Ontinyent i professora de ioga, “tan important és allò que ve abans com allò que arriba després de la malaltia. Igual que quan puges una muntanya. També cal pensar a baixar-la”.

El Repte Pelayo Vida, creat per l'escriptor i fundador de Trex Exploring, Eric Frattini, arribarà l'any que ve a la desena edició, sempre amb l'objectiu de sensibilitzar les institucions sobre la importància de la investigació, la detecció precoç del càncer i la importància d invertir en ciència. També alerta sobre la necessitat de practicar esport i portar una alimentació sana, ja que el 40% dels casos de càncer es poden evitar amb uns hàbits de vida saludable. Un projecte de sensibilització protagonitzat per dones amb un gran coratge i del que n'hem estat testimonis en primera persona durant l'actual edició.