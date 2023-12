¿Sabies que el futur sense fum de la cigarreta ja no és un objectiu tan llunyà gràcies a la feina d'un grup de científics? I, a més, ¿sabies que aquests científics treballen a la tabaquera més gran del món? Un equip qualificat, la vocació del qual sempre ha estat l'ús de la ciència i la tecnologia enfocada a millorar la vida de les persones.

La millor manera de donar solucions a la societat és saber com funcionen les coses des de dins. Per això, no és estrany que a Philip Morris International (PMI) hi treballin més de 1.500 científics i experts dedicats a la investigació i al desenvolupament d'alternatives sense combustió ni fum que demostrin ser millors opcions que continuar fumant.

La companyia tabaquera fa anys que va decidir escoltar i donar resposta al que la societat reclamava: abordar l'impacte negatiu que els seus productes tenen a la societat, i buscar generar un impacte positiu en la salut pública. Així, el 2016 PMI es va marcar la missió d'assolir un futur lliure de fum de les cigarretes com més aviat millor, i per això la ciència i la tecnologia són peces clau.