L'Associació Catalana d'Editors de Diaris (ACED) i la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVic (FEC) organitzen la jornada sobre Periodisme i intel·ligència artificial des de BAU (Barcelona)

9.00h.- Benvinguda i inauguració de la Jornada.

9.15h.- Ponència Patrícia Ventura (Doctora en Mitjans, Comunicació i Cultura per la UAB, experta en ètica, IA i comunicació) El periodisme davant la IA: Interpretació crítica i adopció responsable de les tecnologies algorítmiques.

10.00h.- Ponència Raül Menéndez (Departament de Desenvolupament de Producció i Gestió de Continguts de la CCMA) La IA aplicada al 3Cat.

10.45h.- Pausa.

11.15h.- Ponència David Corral (Responsable d’Innovació de RTVE) Entre el recelo y la adaptación... hay unas cuantas oportunidades.

12.00h.- Ponència Charlie Beckett (Professor of Practice, Director of Polis and the Polis/LSE JournalismAI Project. The London School of Economics and Political Science) Generating Change: the impact of AI on journalism.

12.45h.- Taula rodona directors de diaris membres de l’ACED. Albert Sáez, director d’El Periódico; Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia; Esther Vera, directora de l’Ara; Marc Basté, editor de Diari de Sabadell, Diari de Terrassa i Nació Digital; Anna Sàez, directora de Segre. Moderador: Agustí Danés, director editorial del grup EL 9 NOU.

13.30h.- Cloenda.