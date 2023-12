Segons els experts, assegurar una bona qualitat energètica i nutricional en els berenars dels nens i les nenes és vital per al seu creixement. No obstant això, a Espanya, els berenars dels nens i les nenes es caracteritzen pel seu gran aport calòric i baixa qualitat nutricional, la qual cosa pot influir directament en la salut durant la infància i deixar empremta en l'edat adulta. Segons el 'Llibre Blanc sobre Berenars Infantils', elaborat per un equip de dietistes-nutricionistes liderat pel Dr. Ramon de Cangas i impulsat per l'Associació Espanyola de Fabricants de Iogurt i Postres Làctics Frescos (AEFY), el 94% dels menors tria algun aliment làctic per berenar cada tres dies, sent el iogurt l'aliment triat en el 22,6% d'aquests casos.

Alhora, aquesta investigació sobre el berenar infantil entre nens, nenes i adolescents espanyols revela que el 7,3% dels nens i nenes entre 3 i 6 anys pren fruita i iogurt, una de les combinacions més saludables per berenar. No obstant això, aquesta combinació no es troba entre les tres opcions més habituals en els berenars per als nens de més de 7 anys, sent substituïda per aliments com llet i galetes (12,5%), un entrepà i suc (8,9%) i llet i bolleria (8,8%).

Aliments habituals dels berenars infantils

La investigació confirma que, a mesura que el nen creix, la qualitat dels aliments que formen part dels berenars infantils va reduint-se, especialment entre aquells que mengen dos o més aliments. Així, a Espanya, l'opció més estesa és el entrepà, normalment amb embotit. Segons assenyala una de les fonts d'aquest estudi (Avaluació de la condició nutricional i d'hàbits i preferències alimentàries en una població infantil-juvenil, de 7 a 16 anys, de la Comunitat de Madrid), l'entrepà amb embotit està present en la meitat dels berenars (49,9%), mentre que la bolleria i les galetes es situen en el 37,1%. Pel que fa al iogurt, el 41,1% dels nens i nenes de 3 a 6 anys pren aquest aliment làctic almenys una vegada a la setmana, mentre que entre els 7 i 12 anys aquest percentatge es situa en el 32,4%. D'altra banda, la fruita no és l'opció més triada per berenar, present en el 45,5% dels casos, i es indica que la majoria dels nens espanyols no arriba a consumir les cinc racions de fruita i verdura al dia recomanades.

De la mateixa manera, el Llibre Blanc confirma que el consum adequat d'aliments làctics, en particular, el iogurt, s'associa a una major qualitat de la dieta. És per això que el recomana com una bona opció pels nens pel seu contribució al valor energètic i la seva aportació de calci i vitamina D, les quals intervenen en la salut òssia, metabòlica i funció antioxidant. I és que, el iogurt conté bacteris àcid làctics que ajuden a una millor digestibilitat de l'aliment, a més d'altres beneficis com l'acció immunomoduladora. D'altra banda, la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) recomana el consum de dues racions d'aliments làctics al dia, sent una ració equivalent a dos iogurts naturals.

Perfil nutricional de la dieta dels nens

El Llibre Blanc també descriu la dieta dels nens i adolescents espanyols, que es caracteritza per una elevada ingesta proteica, baixa ingesta d'hidrats de carboni i, d'altra banda, refereix una adequada consum de greix. No obstant això, resulta cridanor que la ingesta de vitamina D i de calci segueixi sent insuficient des de fa dues dècades.

Llibre Blanc, segons reflecteixen els articles científics consultats en el propi llibre, una alimentació inadequada en l'edat infantil té conseqüències en la salut a curt i llarg termini i pot derivar en conseqüències com un menor creixement, pèrdua de pes patològica i un desenvolupament inadequat dels òrgans vitals i el sistema immune, que poden dur a terme malalties infeccioses i cròniques. Per això, els experts alerten dels riscos d'obesitat infantil i la seva relació amb patologies cardiovasculars, diabetis tipus II, síndrome metabòlic i alguns tipus de càncer.

Asimisme, en el Llibre Blanc es menciona la presència de l'obesitat infantil i el nivell socioeconòmic de les famílies, essent major la incidència en els entorns amb ingressos més baixos. Així, segons l'"Estudi del rol dels actors socioeconòmics en l'obesitat dels escolars a Espanya" d'AESAN, s'indica que la prevalença de l'obesitat entre les nenes en llars amb menys ingressos és 2,3 vegades superior que en les de més ingressos, i els nens un 2,2% superior. Ernesto Gasco, alt comissionat contra la pobresa infantil, explica la necessitat de fer accessible una alimentació més saludable: "En aquesta missió tots tenim un paper important a complir: contribuir a que l'elecció d'una dieta nutritiva, equilibrada i saludable sigui fàcil i accessible per als nens i nenes i, finalment, construir una Espanya més saludable en la qual créixer sa sigui un dret per a la infància i l'adolescència".

Els estudis recollits en el Llibre Blanc manifesten que no fer les cinc menjades diàries augmenta el risc d'obesitat, igual que realitzar picotejos entre hores poc saludables.

Per a Antonio Bandrés, president de l'AEFY, els resultats d'aquest Llibre Blanc ens permeten iniciar un debat sobre la necessitat de revisar els aliments que componen els berenars i així potenciar la recomanació d'opcions tan saludables com el iogurt: "Des de l'AEFY considerem molt rellevant el consum de iogurt en els berenars dels nens i nenes, independentment de la seva situació familiar i nivell socioeconòmic. La seva incorporació als berenars infantils com a aliment habitual pot ajudar a millorar la qualitat nutricional de la dieta de tots els nens i nenes".

En aquesta línia, el director del Llibre Blanc, el Dr. Ramón de Cangas, coincideix: "És necessari augmentar la complementarietat entre el iogurt i la fruita com una de les combinacions més saludables possibles pels berenars, especialment en els dels nens més petits".