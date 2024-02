Gamma alta. Caviar de tots els tipus, ostres, esferificacions, carns madurades... Les empreses especialitzades en la veta de mercat del luxe es multipliquen en la fira Horeca, la qual cosa és un reflex de l'explosió d'aquesta mena de turisme a l'illa. Les empreses especialitzades en aquests productes saben que Eivissa és un lloc en el qual és imprescindible posar una pica, encara que hi ha qui ens recorda que el millor no sempre és el més car.

"Eivissa és ara la plaça on es consumeixen més ostres i caviar de tot el món", assegura Lluís Genaro, director general de Caviar Louis. Per a ell, estar a Eivissa és una obligació, ja que aquesta illa s'ha convertit en la meca, en el Shangri-la del producte de luxe en la restauració: "Un restaurant, a l'estiu, pot servir unes 2.000 ostres al mes. A més, aquí està Jondal, "el restaurant que consumeix més caviar del món".

"Vam posar l'objectiu a Eivissa perquè és el lloc en el qual ara cal estar", assenyala aquest empresari català. De fet, segons s'entra en la Fira de la Hosteleria i la Restauració Horeca, en el Recinte Firal d'Eivissa, el primer que troben els visitants és l'estand de la seva empresa, especialitzada en el caviar i les ostres. La seva experiència en Horeca no pot ser més satisfactòria: "En tres dies hem fet 150 contactes i tots són bons. En una fira normal, en un altre lloc, hauríem fet quaranta".

Genaro ofereix enguany, com a novetat, la marca Sant Lluís d'ostres conreades en el delta de l'Ebre amb llavor d'ostra francesa: "Un producte de proximitat, que aguanta en la nevera entre 15 o 20 dies, i que pot interessar tant a empreses com a particulars, ja que es pot encarregar el producte per a tenir-lo a casa". Respecte al caviar, assenyala que el preu ha baixat moltíssim en els últims deu anys: "Si abans un quilo et costava 5.000 euros, ara ha baixat a 800". El motiu és que la limitació de la pesca de l'esturió —que és una espècie en perill d'extinció— ha propiciat la creació de granges d'esturions en rius i la producció ha augmentat.

"Ara el 60% del caviar mundial es produeix a la Xina", explica Alfredo Romero, director comercial de Caviar del Tibet, una empresa gallega que, per primera vegada, participa en Horeca. El seu caviar es produeix en una granja d'esturions situats en un riu pròxim a l'Himàlaia, a la Xina, i s'enllauna a Galícia. És un empresa familiar i enguany ha decidit fer el salt per a trobar un lloc a l'illa: "Sabem que a Eivissa el caviar es mou molt. Ens van dir que aquí hi ha pasta, un mercat de luxe molt potent, i ens van recomanar venir".

Les seves expectatives en Horeca són modestes, però s'estan complint: "Venem un producte molt exclusiu. Amb trobar cinc clients, però que siguin potents, ja haurà valgut la pena venir". I ha valgut la pena? "Ja ho crec", confirma Romero: "De fet, aquesta data és perfecta. Ara és quan els xefs estan preparant els menús de la pròxima temporada. Ens han citat per a tornar dins de tres setmanes per a fer unes proves de menú en un lloc exclusiu i important. Ara és el moment".

L'illa és un imant per a les empreses d'aquest sector. Una altra empresa que s'estrena a l'illa i en Horeca és Eurocaviar, una empresa murciana especialitzada en l'elaboració d'esferificacions alimentàries d'alta qualitat: "Eivissa és un mercat molt potent i enguany ens hem animat perquè creiem que als xefs els agradarà el que portem", explica Anabel Román, comercial de l'empresa. No han vingut solos, sinó a través de la distribuïdora Riscales Alimentació, especialitzada en productes de mar d'alta gamma: "Ens van contactar i no ho dubtem".

Febre per la carn madurada

Si el caviar i les ostres simbolitzen el producte de gamma alta de la mar, les carns premium són el seu equivalent en la ramaderia. L'afició per talls exclusius ha generat una demanda creixent que les empreses distribuïdores intenten satisfer. Una d'elles és Discalux que, com moltes altres signatures centrades en el mercat del luxe, és el primer any que assisteix a Horeca, encara que ja fa tres que treballa a Eivissa.

"Tenim com a clients a vint restaurants de l'illa als qui els oferim productes de carn europea premium com la rossa gallega, o també wagyu del Japó", explica Asier Larrañaga, cap comercial de Discalux. Explica que estar per primera vegada a Eivissa sense distribuïdors ni intermediaris els permetrà oferir un tracte més personalitzat als restaurants: "Els podem fer una selecció dels talls més a mesura". Larrañaga explica també que el que li ha sorprès d'Eivissa és l'alta demanda de peces, que en la Península gairebé no tenen sortida comercial: "Crec que a l'illa hi ha molt parrillero argentí, i es nota".

Ca Marsoc, en canvi, és ja una empresa veterana a l'illa. El seu propietari, Juanjo Machado, confirma que a Eivissa "sempre hi ha mercat per als productes gurmet", i explica que en els últims anys han detectat una demanda creixent de carns d'alta maduració: "Carn madurada nacional i wagyu japonès és el que més ens demanen". Machado explica que té una clientela molt fidelizada: "Restaurants que opten per productes top".

Ho confirma Toni Tur, comercial de l'empresa distribuïdora Aniofe, que indica que hi ha dos productes que estan experimentant un boom: "D'una banda, la carn madurada en sec. I respecte als productes de la mar, ha augmentat molt la demanda de carabiners". Assegura Tur que el mercat de productes de luxe experimenta un augment sostingut d'entre el 5% i el 10%: "Ve gent adinerada i es nota, encara que nosaltres tenim una varietat àmplia i ens adaptem tant al mercat mitjà com al de luxe".

Producte local

I en aquesta veta de mercat de productes premium destinats a una minoria privilegiada, els productors locals poden ficar el cap? Un dels qui ho ha aconseguit són els cellers Ibizkus, que ha col·locat alguns dels seus vins en les cartes més exclusives de l'illa. «El que té de bo Eivissa és que és un univers comercial molt obert. En ser producte local, gairebé tots els restaurants ens tenen, i el client sent curiositat per provar vins locals», explica Helena Gascón, comptable comercial de Ibizkus.

El fet de ser un vi eivissenc i no tenir la fama dels vins francesos o de La Rioja els ha suposat un hàndicap? Gascó sosté que no: "Al contrari. L'estranger demana molt vi local. I, si els agrada, quan torna al seu país, vol repetir. Estem augmentant els enviaments a l'estranger i aparèixer en les cartes dels restaurants locals és la nostra millor promoció".

Respecte a la carn, cap producte de la ramaderia local ha aconseguit posar una pica en el mercat del luxe, encara que això no significa que no siguin productes premium, com explica Xavi Prats, vicepresident de la Cooperativa Ramadera Eivissenca, que comercialitza els seus productes sota la línia Carn & Coop: "Nosaltres fem un producte de luxe. El que succeeix és que no és car", assegura. "Aquesta carn és un luxe, però no és elitista, està a la disposició de tot el món", afirma.

La Cooperativa ofereix carns autòctones i aposta per la ramaderia extensiva. Els seus principals clients són particulars als qui embenin en el seu lloc del Mercat Nou, encara que ara volen obrir-se un buit en els bufets i les cartes d'hotels i restaurants: "És un producte molt particular que al paladar eivissenc li agrada perquè li recorda als sabors d'aquí, d'abans, a la cuina dels nostres majors. Pot agradar també a un altre perfil com són els turistes? Estem convençuts que sí".

Els productors locals tenen un espai propi en Horeca, en la carpa situada al costat de l'espai principal del Recinte Firal. Prats explica que l'experiència és positiva: "Els visitants que ens hem trobat no tenen prejudicis i cal aprofitar totes les oportunitats per a donar a conèixer el producte local".