El silenci que crida: la realitat oculta del ‘bullying’

Per cada aula, dos alumnes pateixen assetjament escolar i cinc en són testimonis. A més, de cada dues aules, un estudiant declara que és un assetjador. També s'ha descobert que una de cada tres víctimes d'assetjament no ha confessat a ningú el problema. D'aquesta manera, un 7,6% d'alumnes de primària reconeixen patir assetjament escolar, mentre que a secundària ho reconeixen un 5,2%. ¿Els motius principals de l'assetjament? segons declaren les pròpies víctimes, són l'aspecte físic, el comportament diferent als altres i la enveja.

S'han pogut obtenir aquestes dades, preocupants i reveladores, gràcies al I Estudi sobre l'assetjament escolar i el ciberassetjament a Espanya a la infància i l'adolescència, realitzat per la Fundació ColaCao juntament amb la Facultat de Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid. És l'estudi més complet realitzat fins avui al nostre país.

Amb una mostra de gairebé 21.000 estudiants, s'ha dut a terme en 17 comunitats autònomes, en 325 centres escolars. El problema s'ha abordat des de tres punts de vista: víctimes, assetjadors i testimonis.

Gràcies a l'estudi és possible establir línies d'actuació eficaces i treure'n conclusions. L'objectiu és clar, eliminar totalment l'assetjament escolar dels centres estudiantils, aprofitant les eines disponibles i conscienciant la societat sobre la necessitat de no mirar cap a una altra banda.

La Fundació ColaCao segueix ferma en la lluita contra l'assetjament escolar

La Fundació ColaCao neix a finals del 2021, amb l'objectiu d'abordar dues problemàtiques de gran importància a la nostra societat. D'una banda, es busca animar els nens a treure la seva millor versió, perquè puguin potenciar aquells trets que els fan únics. Mitjançant la condició única de cada nen, es busca promoure una societat diversa i inclusiva.

En segon lloc, resulta fonamental la lluita contra el ‘bullying’, que suposa l'enemic més gran de la diversitat infantil. El ‘bullying’ és un problema d'una incidència terrible a Espanya, ja que gairebé dos nens per aula pateixen assetjament a les classes del nostre país, per això l'entitat enfoca la qüestió de manera clara i directa.

¿Com ajuda la Fundació ColaCao?

La Fundació ha establert el seu funcionament al voltant de diferents eixos. L'acció social es duu a terme en tres eixos d'acció social:

El poder de la divulgació

Hi ha una aposta forta per fer grans campanyes de conscienciació, que busquen establir un diàleg social sobre la importància de l'assetjament escolar. Afrontar el problema de cara, aconseguint que la societat reflexioni sobre una xacra terrible. En aquest sentit, hi ha col·laboracions amb importants grups com Atresmedia amb “La Caja de Arena”, sèrie de ficció realitzada en col·laboració amb altres entitats.

La necessitat de l'educació

L'objectiu és impulsar projectes educatius per a nens, nenes i famílies, que busquen ajudar en la prevenció de l'assetjament escolar, que, avui dia, presenta dues ramificacions:

Té lloc en col·legis d'educació primària, de forma totalment gratuïta. Actualment, s'ha implantat en més de 150.000 estudiants, que han rebut la formació al segon curs escolar, en més de 2.800 escoles, que representen el 20% del total de les escoles de primària a Espanya.

‘Educando Contra el Bullying’

Aprofitant les noves tecnologies, “Educando Contra el Bullying” és una plataforma de vídeos que compta amb claus i eines per a la prevenció de l'assetjament escolar. Aquestes claus són proporcionades per experts, psicòlegs, víctimes, etc.

L'èxit de la iniciativa es veurà ampliat amb l'estrena de la segona temporada. Amb data prevista del 2 de maig, coincidint amb el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, la nova entrega comptarà amb el testimoni de la periodista asturiana Lara Álvarez, que narrarà les seves dures vivències com a víctima d'assetjament escolar.

Se sumen a la segona temporada els actors Cristina Castaño i Nacho Guerreros, i l'atleta espanyol amb paràlisi cerebral, Álex Roca.

El paper principal de la investigació

La Fundació ha impulsat una investigació social que aporta dades fiables sobre l'assetjament escolar i el ciberassetjament a Espanya, com l'esmentat I Estudi sobre l'assetjament escolar i el ciberassetjament a Espanya en la infància i l'adolescència.

Altres dades que ha donat l'estudi són la incidència directa que té el ‘bullying’ sobre l'assetjament digital: la meitat de les víctimes de ‘bullying’ reconeixen haver patit situacions de maltractament digital.

Queda molta feina per fer i mitjançant l'obtenció de dades, és possible establir solucions i línies de treball.

La tercera edició del pot solidari ColaCao fa tres anys consecutius que canvia el disseny clàssic de la seva gamma, llançant edicions del pot solidari, que aprofiten per donar a conèixer els comentats programes de "Somos Únic@s" i la plataforma de contingut en línia "Educando contra el bullying", a l’explicar-los al dors dels pots. Les edicions especials dels envasos demostren el compromís de la marca en la lluita contra l'assetjament, potenciant la sensibilització sobre el problema a la societat. Un any més, ColaCao substitueix la seva icònica etiqueta per un contundent missatge de NO AL BULLYING!, acompanyat d'una frase que convida els consumidors a ser únics. Aquesta iniciativa serveix per impulsar els projectes d'acció social de la Fundació ColaCao, l'edició està disponible als pots, els envasos familiars i els batuts de ColaCao.