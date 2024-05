La «generació silver», la més compromesa amb el reciclatge a Espanya

A Espanya cada vegada reciclem més i millor. L’hàbit de separar els nostres residus i dipositar-los als corresponents contenidors de reciclatge per donar-los una segona vida ja forma part de la nostra quotidianitat. No de totes les persones, però sí d’una gran majoria. Almenys això es desprèn de l’últim estudi de Kantar per a Ecoembes, segons el qual el 80,2% de les llars afirmen reciclar. Els espanyols comptem amb una mitjana de tres cubells o bosses per separar els residus a les nostres cases, sent l’espai per als envasos el que té més presència (només per darrere del de les restes o «escombraries normals»).

Però, ¿com són aquestes llars «recicladores»? ¿Hi ha un perfil tipus? Segons l’esmentat estudi, són els més grans de 50 anys, pertanyents a l’anomenada «generació silver», els que es troben a dalt de tot del podi. És a dir, aquests ciutadans, que fa 25 anys van viure la creació del sistema de recollida separada i van incorporar l’hàbit del reciclatge ja d’adults, resulten ser avui els més compromesos i els que, al seu torn, han inculcat la pràctica a casa als seus fills i nets.

«No em sorprèn, ho observo, que els grans som els més conscienciats. Perquè després diguin que no ens posem al dia», ens diu Toñi Fernández. Aquesta veïna de Gijón de 56 anys, que actualment viu amb els seus dos gossos, ens explica que va començar a reciclar fa més de dues dècades en el negoci d’hostaleria familiar i que, a poc a poc, va anar traslladant l’hàbit a la seva llar. «Jo tinc dues bosses grans a casa. En una hi van les restes que no reciclo i a l’altra hi fico el vidre, els envasos i el paper i cartró. Després porto aquesta bossa fins als contenidors de reciclatge que són al carrer, molt a prop de casa meva, i allà ho classifico al contenidor verd, groc i blau, respectivament», detalla.

Reduir, reutilitzar i reciclar

Un mètode similar al de Toñi segueix Rodrigo Fernández, de 58 anys i també veí de Gijón, tot i que a casa seva cal sumar-hi una tercera bossa, la destinada a residus orgànics, que van al contenidor marró. Casado, pare d’una filla i avi de dos nets, domina a la perfecció el sistema de classificació de residus i no dubta a l’enumerar què va a cada contenidor, inclòs el groc, destinat als envasos, que continua sent el que més dubtes genera. A més, «si tenim algun somier, petits electrodomèstics, llibres, alguna cosa de roba, jocs de coberts, paelles, joguines... també ho reciclem, portantho al punt net més pròxim,» explica amb facilitat.

Així són les llars recicladores espanyoles / D.S.

El tema de l’economia circular li toca de prop ja que des de fa gairebé quatre anys treballa precisament recollint les donacions que les persones deixen als contenidors per a roba utilitzada. «Valoro molt donar una segona oportunitat al que d’una altra manera seria simple malbaratament. S’estalvien matèries primeres, energia, aigua, es contamina menys i, a més, es generen nous llocs de treball», explica. I afegeix: «A casa nostra, a més de reciclar, també recorrem a envasos reutilitzables, viatgem en transport públic i reduïm en la mesura possible el consum d’electricitat. Volem deixar el planeta el millor possible per als nostres descendents».

A casa de Pilar Rodríguez, de Zamora de 59 anys que actualment viu a Madrid amb el seu marit i el seu gos, també reciclen i advoquen per reduir al màxim el seu impacte ambiental. «És increïble la quantitat de residus que generem. Avui dia gairebé tot és d’un sol ús, moltes coses venen envasades i que es puguin reutilitzar aquests envasos gràcies al reciclatge em sembla fonamental. És una cosa que s’ha d’inculcar des de la infància», ressalta. «De vegades se m’escapa alguna cosa, però en general reciclo el paper, el vidre, els envasos, les piles, l’oli, les escombraries orgàniques... i ho tiro als contenidors corresponents o ho porto a un punt net», assenyala. A més, conforme al seu mode de vida més sostenible, «hem optat per no menjar carn, intentem comprar el màxim possible a granel, recullo algun residu si el veig al carrer i evitem el malbaratament d’aigua», explica.

Des d’Ecoembes, on fa 25 anys que eduquen la ciutadania en l’hàbit de reciclar, valoren molt aquest esforç. «Avui dia, el reciclatge és la pràctica ambiental més consolidada, però som conscients que amb la “R” del reciclatge, sola, no n’hi ha prou. Volem treballar per un futur sense residus i això passa per impulsar la reducció, la reutilització i lluitar contra l’abandonament de deixalles a la natura a més, per descomptat, de continuar reciclant més i millor», indica en aquest sentit Nieves Rey, directora de Comunicació i Màrqueting d’Ecoembes.