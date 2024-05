Madrid Car Experience arriba a IFEMA Madrid: menja, balla i prova els millors cotxes del moment!

El gran esdeveniment ocuparà tres pavellons del recinte firal i, al seu interior, es podran conèixer i experimentar les darreres novetats del motor de la mà de les 28 marques presents. Així, Abarth, Alfa Romeo, Astara, ByD, Citroën, Club Porsche Espanya, Cupra, DS, Ebro, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Kngloo, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Mazda, MG, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot i Seat, Tesla, Volvo conformaran un aparador excepcional que uneix les darreres revolucions del mercat i models exclusius, amb marques històriques i els impressionants clàssics que més enamoren els apassionats de les quatre rodes.

D'això darrer se n'encarregarà Autobello Car Exhibition, una exposició exclusiva per conèixer i gaudir des de superesportius fins als models més icònics de la història de l'automòbil. Bellesa, elegància, potència i gran disseny per als gustos més exigents.

Entra a Boxes i prova l'últim, també en elèctrics

Però Madrid Car Experience no és només un atractiu i útil ‘showroom’ per a fabricants i distribuïdors; és una experiència immersiva convertida en la gran festa de l'automòbil, dissenyada per involucrar i instruir el públic sobre els nous avenços de la indústria del motor i, sobretot, oferir-los l'oportunitat de gaudir de conduir els seus cotxes favorits, sens dubte la millor ajuda en la seva decisió de compra. Per això s'ha creat l'àrea Boxes Outdoor, a l'exterior del pavelló 1, destinada a mostrar els nous models del mercat, i descobrir de primera mà els llançaments més nous, permetent al visitant experimentar noves prestacions, innovacions tecnològiques i dispositius de seguretat en un entorn idoni i accessible.

De la mateixa manera, els cotxes elèctrics tindran la seva pròpia zona de prova a l'interior dels pavellons 3 i 5, en el marc dels Boxes Elèctrics Indoor, una completa exposició de models electrificats signats pels fabricants més capdavanters del sector. En aquesta àrea el públic podrà sol·licitar la prova del model elegit, i consultar als experts qualsevol aspecte del cotxe relacionat amb eficiència energètica, potència a la carretera, detalls sobre la recàrrega de bateria, components tecnològics i altres prestacions d'aquest tipus de vehicles.

Perquè, sens dubte, l’univers dels elèctrics és un dels grans atractius del Madrid Car Experience. Per això albergarà també la mostra interactiva Electric Demo Show, destinada a oferir al públic una completa guia informativa sobre aspectes fonamentals dels cotxes elèctrics, híbrids i híbrids endollables, per entendre i distingir el funcionament, prestacions i modes de conducció de cadascun.

La programació d'aquestes cinc jornades dedicades a l'automòbil es completa amb l'Offroad Experience Porsche organitzada per la marca i on es podrà trobar una àmplia varietat de vehicles tot terreny. En aquesta exposició estàtica, els experts assessoraran sobre cadascun dels models i les seves capacitats ‘offroad’, així com cada detall d'aquests vehicles impressionants.

L’esdeveniment comptarà també amb un exclusiu Photocall Virtual, que ha desenvolupat per IFEMA MADRID LAB, per experimentar l’adrenalina que senten els teus pilots favorits transportant-te a un espai tridimensional únic i espectacular amb l’opció de tenir el vídeo per pujar a les xarxes socials.

Simuladors, gastronomia i música en viu

I per arrodonir l'experiència, l'interior del pavelló 1 proposa al visitant l'espai Food&Fun, una zona d'oci divertida on, fins i tot, es podrà gaudir de simuladors de cotxes de competició. Al costat de la deliciosa gastronomia oferta per ‘food trucks’ per a tots els gustos, l'animació estarà assegurada gràcies al Music Experience, que des de dijous a diumenge tocarà diversos gèneres musicals amb actuacions en directe de reconeguts artistes. El programa està format per l'intèrpret de blues Jezz Espinoza; el pianista Jorge Bedoya; el violinista rebel Strad; la banda de rock Lo que Diga Mi Señora, el grup de pop rock i indie Novembre Eléctrica; la banda espanyola de rock Tangerine Flavour o els també rockers Rola Rolingo, així com els DJs Biteme; DJ Zaza, Bea Miau; Pedraza i Chilover DJ.

Per obrir boca l'esdeveniment arrencarà dijous amb la participació de la cadena musical LOS 40, en un espai dinamitzat pels DJ David Álvarez (LOS 40) i Jorge Sánchez (LOS 40 Classic), on crearan originals barreges amb els temes més actuals i clàssics dels 80-90. Descobreix-ne més coses a la web de Madrid Car Experience, i no et quedis sense la teva entrada!