El futur sostenible es diu iryo

El primer operador privat espanyol d’Alta Velocitat participat pels socis de Trenitalia, Air Nostrum i Globalvia, iryo, continua avançant en el seu projecte multimodal amb un nou impuls a la seva marca ‘iryo Conecta’. Nascuda el mes de gener passat, els seus ferms propòsits són: consolidar l’ambició multimodal de la companyia i posicionar el tren com a mitjà al servei de la sostenibilitat i la descarbonització del transport.

Flota sostenible i innovadora

Possiblement en el que més es distingeix aquesta Alta Velocitat dels seus competidors és que iryo ha fabricat de zero una flota de 20 trens Frecciarossa, elèctrics d’última generació fabricats amb un 94% de materials reciclables i propulsats per energia 100% renovable amb garantia d’origen i que es posiciona com la més sostenible, i ràpida d’Europa.

Més destinacions iryo-conecta

Sota el paraigua de «Més destinacions iryo-Conecta» arriben 150 rutes inicials a les quals se n’aniran incorporant més en els pròxims mesos i que ofereixen la possibilitat de planificar i comprar diferents combinacions de tren, autobús i avió per arribar a destinacions internacionals, ciutats de costa o àrees d’interior on l’Alta Velocitat encara no ho fa. Amb aquest important pas, iryo situa el tren com a eix vertebrador d’un nou model de mobilitat més innovador, més còmode i més sostenible. Sí, ara viatjar de forma senzilla i sense preocupacions a Cancún, Miami, NY o Mèxic és possible.

‘Conecta Tren’ és la seva línia d’acció per combinar els trens iryo amb altres de mitjana distància regionals i viatjar entre llocs com Valladolid i València. ‘Conecta Bus’, per la seva banda, portarà aquest estiu els viatgers d’iryo més enllà de les estacions de tren amb noves destinacions costaneres. I ‘Conecta Avión’ et porta inicialment a 7 destinacions internacionals, convertint en realitat trajectes com Còrdova-Cancún o viatjar des de qualsevol destí iryo, com Saragossa o València, a Miami, Nova York, Mèxic, São Paulo o Buenos Aires. Anteriorment, a través d’aquesta mateixa marca de multimodalitat, l’operador ja oferia als seus clients diferents alternatives multimodals.

A través de ‘Conecta Taxi y Parking’, iryo col·labora amb Imbric, plataforma d’agregador de taxis, per oferir als usuaris la possibilitat de reservar taxi o plaça de pàrquing a les estacions mitjançant la creació d’un perfil iryo a la seva plataforma.

Mitjançant ‘Conecta Cercanías’, tots els bitllets d’iryo permeten accedir als trens de Rodalies a qualsevol ciutat d’origen de les 11 on opera fins i tot 4 hores abans de la sortida del tren, i fins i tot 4 hores després de l’arribada (incloent-hi els serveis de Rodalies de Barcelona). Gràcies al treball conjunt amb ADIF, els torns d’accés al tren estan habilitats per facilitar la lectura del bitllet d’iryo.

Finalment, iryo posseeix una aliança multimodal amb Air Europa per permetre adquirir viatges combinats de tren i avió als canals de l’aerolínia mitjançant una única compra, fusionant les connexions ofertes per iryo a les 11 ciutats on opera amb les 54 destinacions de l’aerolínia.

Rutes consolidades

La companyia va iniciar les seves operacions el novembre del 2022 i, des d’aleshores, continua completant els seus plans d’expansió. Amb rutes consolidades com ara Madrid-Saragossa-Barcelona i la connexió de la capital amb Conca i València; Màlaga, Sevilla i Còrdova, Alacant, amb parada a Albacete, i la ruta transversal que connecta Barcelona amb Sevilla en menys de 6 hores i sense canvis de tren. O el desplegament de la seva xarxa que va culminar amb l’arribada al Camp de Tarragona. Ara l’objectiu és augmentar les freqüències diàries per continuar consolidant-se als corredors on ja opera.

Un tren amb consciència

La vocació d’iryo és anar un pas més enllà en la sostenibilitat i involucrar-hi el client. Per a això li ofereix la possibilitat de compensar la petjada de carboni del seu viatge amb dues alternatives, de 24 i 48 hores. Així, els bitllets tenen l’opció d’afegir un complement verd amb què l’operador està creant la seva ‘Bosque intel·ligent’ de la mà de Retree. El final és sensibilitzar en la lluita per la crisi climàtica i aconseguir un impacte positiu en l’absorció de CO2, la creació d’ocupació rural i el fre de la desforestació. Gràcies a aquesta iniciativa, atorga a les empreses certificats verds que detallen el CO2 estalviat i compensat en els seus viatges corporatius.