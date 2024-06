Objectiu: neutres en carboni per al 2050

El risc que representa el canvi climàtic per als ecosistemes i per a totes les persones involucra tots els actors socials: govern, empreses i ciutadans. Tots, inclosos els bancs, hi juguem un paper clau i hem de sumar esforços per adoptar pràctiques més sostenibles i contrarestar-lo. De fet, cada vegada més consumidors reclamen bancs que siguin responsables amb els seus estalvis i, alhora, respectin l’entorn social i mediambiental en el qual operen.

Però, ¿quantes coses pot fer un banc per ajudar a preservar el medi ambient? Sens dubte, moltíssimes. Gairebé incomptables. A Banco Santander fa molts anys que estan convençuts que la cura de l’entorn no és una tasca puntual, sinó part de la seva responsabilitat amb la societat i les generacions actuals i futures. Per això l’entitat, dins del seu Pla d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat 2022-2025, compta més de 100 mesures pensades i implementades per disminuir l’impacte ambiental de la seva pròpia activitat a través de la reducció o la compensació de les emissions de CO2, la reducció i gestió dels residus de forma responsable i la sensibilització dels seus empleats sobre els problemes mediambientals. I, per descomptat, amb l’objectiu últim d’assolir les zero emissions netes de carboni per al 2050.

Reduir i compensar la petjada mediambiental

Algunes d’aquestes mesures passen per la instal·lació de plaques solars als edificis del Santander per afavorir l’autoconsum – actualment ja hi ha instal·lats 8,8 MW a 3 països (Xile, el Brasil i Espanya) i nous projectes en curs al llarg d’aquest any; la compra d’electricitat renovable, que en aquests moments ja assoleix el 97% del total –adquirida o autoproduïda–, molt a prop de l’objectiu del 100% per al 2025, que ja s’ha assolit a Alemanya, el Brasil, Espanya, Mèxic, Portugal, Xile i el Regne Unit; i la implementació de noves tecnologies per reduir, en la mesura del possible, el consum de paper i els seus residus derivats en tots els seus processos. A això també s’hi sumen les campanyes de conscienciació per a treballadors sobre la importància de reduir el consum i els residus.

La companyia també és una empresa lliure de plàstics d’un sol ús a les seves oficines i edificis dels mercats clau des del 2021. De fet, la Ciudad Grup oSantander, a Boadilla del Monte (Madrid) i els edificis de serveis centrals de Santander España, ja compten amb la prestigiosa certificació Zero Waste.

Santander també aposta per les places per a vehicles elèctrics i híbrids endollables als seus edificis, sense cost d’electricitat per als empleats. Actualment ja compta amb més de 1.700 places instal·lades als principals països del Grup, una xifra molt per sobre de les 1.250 que es tenien per objectiu en el pla el 2025.

Gràcies a aquestes iniciatives d’eficiència i sostenibilitat, que van començar a fer els seus primers passos el 2011, el banc ha pogut reduir el consum d’electricitat en un 38%, les emissions de CO2 en un 69% i el consum de paper en un 83%. Les xifres són encoratjadores i amb el seu pla actualitzat, el Santander vol continuar treballant en aquesta direcció per, de cara al 2025 i en comparació amb el 2019, reduir el consum d’energia en un 18% i les emissions operatives en un 68%.

La compensació d’aquelles emissions que Santander no pot reduir es realitza a través de projectes certificats pels estàndards més reconeguts del mercat i se seleccionen seguint un procés estricte que compleix totes les polítiques mediambientals de l’entitat. Unes iniciatives que se segueixen molt de prop i que permeten al Santander evolucionar i adaptar la seva estratègia de compensació a les millors pràctiques.

Projecte Boscos Santander

Segons les Nacions Unides, la desertificació avança any rere any. Per fer front a aquest fenomen, protegir la diversitat i compensar les seves emissions de CO2, Banco Santander participa a Espanya en un dels projectes de reforestació més grans llançats fins ara: Motor Verde, impulsat per la Fundació Repsol juntament amb Grup Sylvestris.

El primer bosc Santander es troba a la localitat de Càceres de Caminomorisco i, el segon, al municipi de Torga, a Astúries. En total, l’entitat contribuirà amb 275.000 arbres a la reforestació de tres boscos Santander, que compensaran l’emissió de 82.000 tones de CO2. A més a més de l’important impacte mediambiental, aquesta iniciativa també genera un benefici social amb la creació d’ocupació, i econòmic, a l’enfortir el teixit empresarial local i dinamitzar l’economia en l’entorn rural.