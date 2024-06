Sostenibilitat en el món del ‘hosting’: com reduir la petjada de carboni de la teva web

Veure un vídeo en directe en una xarxa social, fer una cerca al navegador, enviar un correu electrònic o emmagatzemar arxius al núvol, són exemples d'accions que, multiplicades per milions d'usuaris a tot el món, comporten una importantíssima despesa energètica i deriven en un volum creixent d'emissions de CO₂ a l'atmosfera. Segons dades facilitades per Greenpeace, l’ús d’internet ja consumeix el 7 % de l’energia mundial, i s’estima que una sola visita a una pàgina emet 1,76 g de CO₂ de mitjana.

Les empreses d'allotjament web són, sens dubte, una peça clau en aquest univers sobre el qual es construeix la nostra presència en línia. Cada vegada que accedim a una web o fem servir una app, estem posant en marxa tota una infraestructura de centres de dades i sistemes de xarxa. Segons recull l'Agència Internacional de l'Energia, només els centres de dades on hi ha els servidors que garanteixen les connexions a internet, van representar entre l'1% i l'1,5% del consum mundial d'electricitat el 2022. Per això, les empreses del sector han fet un pas endavant per reduir l'impacte ambiental de la seva activitat i implementar estratègies de ‘green computing’ que facin front al desafiament del creixent consum de dades i energia.

Dinahosting, proveïdora líder de ‘hosting’ i dominis amb més de 20 anys d'experiència, ha estat recentment acreditada com a ‘hosting’ verd per integrar la sostenibilitat en el seu model de negoci, cosa que repercuteix de forma directa tant en els seus clients com en l'entorn en general.

¿Què és un ‘Green Hosting’ o Allotjament Verd?

The Green Web Foundation és una organització independent que rastreja quins serveis d'Internet funcionen amb energia verda. Ser ‘Green Hosting’ no és només una etiqueta que reben les proveïdores de ‘hosting’ i dominis quan duen a terme pràctiques sostenibles i compleixen els estàndards establerts. Implica treballar per un cicle de vida òptim del maquinari, col·laborar amb ‘partners’ certificats energèticament, adoptar fonts renovables d'energia i, en general, desenvolupar una activitat sostenible en totes les àrees empresarials i en cadascuna de les etapes del procés de prestació de serveis.

Segons indica Miguel Alayón, responsable de la gestió dels Centres de Dades de Dinahosting, aquesta certificació “és un senyal inequívoc que ens preocupem al màxim per l'optimització del nostre maquinari, i que hi ha una gran feina al darrere enfocada a la millora del rendiment i la qualitat dels servidors. Qualsevol empresa vol tenir la certesa d'estar contractant un ‘hosting’ allotjat en un Centre de Dades modern i segur, que estigui a l'última pel que fa a certificacions i normatives”.

A més, com a propietaris d'una web, des de la pàgina de The Green Web Foundation els usuaris poden certificar que el seu projecte en línia està allotjat en un ‘hosting’ verd, simplement indicant la URL de la seva web en qüestió. El sistema et mostra automàticament si l'empresa es troba en un Green Hosting com ara Dinahosting, i et proporciona un segell acreditatiu que pots utilitzar als teus canals de comunicació.

Ser ‘Green Hosting’ ens ha suposat una dedicació constant quant a renovació de maquinari i revisió de procediments, però també ha estat el premi a aquest compromís amb la implantació de polítiques ambientals responsables i amb l'ús d'energia d'origen 100% renovable a tota la nostra infraestructura”, conclou Miguel Alayón.

Un dels Centres de Dades de Dinahosting / D. R.

Recomanacions per reduir la petjada de carboni digital

La petjada de carboni digital és un indicador ambiental que calcula les emissions amb efecte d'hivernacle que provenen de l'ús de la tecnologia. Des del punt de vista d'un usuari d'internet, hi ha diversos consells bàsics que es poden aplicar en el dia a dia quant a consum d'aplicacions, com ara cerques a Google o ús del correu electrònic:

1. Tancar pestanyes no utilitzades: tant en el correu com en el navegador d'Internet; una de les qüestions que cal evitar és tenir obertes moltes pestanyes que no es consulten amb freqüència.

2. Disminuir el nombre de cerques en línia: en lloc de fer cerques al navegador, quan es coneix la pàgina de destinació, és millor escriure directament la URL exacta, sense necessitat de passar per una pàgina amb centenars de resultats.

3. Reduir l'enviament de correus electrònics: el millor és enviar només els correus que siguin veritablement útils i evitar respostes innecessàries. A més, és recomanable reduir la mida dels adjunts. Per compartir fitxers grans és millor utilitzar hipervincles.

4. Netejar la safata d'entrada del correu: de la mateixa manera que no és bo enviar missatges irrellevants, tampoc ho és acumular-los a la safataa d’entrada. Es tracta d'eliminar correus que no serveixin o no continguin informació clau, així com donar-se de baixa de subscripcions que no siguin interessants.

5. Descarregar les cançons que més escoltes: en lloc d'escoltar la mateixa música una vegada i una altra a través d'una plataforma en streaming, pots descarregar-te-la i reproduir-la des del teu dispositiu.

A més, a l'hora de reduir les emissions de CO₂ d'una web, des de Dinahosting ens proposen:

1. Optimitzar l'ús i la mida de fitxers i documents en línia: el més recomanable en desenvolupament web és minimitzar l'ús d'imatges i scripts que siguin pesats, i utilitzar eines per reduir la mida dels fitxers. Hi ha formats, com WebP, que permeten millorar la velocitat d'una web en utilitzar un tipus de compressió específic. D'aquesta manera, el consum d'ample de banda i recursos del servidor quan s'intenta accedir a la web és menor.

2. Codi net: mantenir optimitzats els fitxers HTML, CSS i JavaScript és clau tant per reduir el temps de càrrega, com per ser més eficient quant a consum energètic.

3. Invertir en usabilitat web: facilitar la navegació i l'accés a la informació perquè l'usuari obtingui ràpidament allò que busca sense malgastar el temps. L'ideal per reduir la petjada de carboni digital és que hagueu de fer el mínim nombre possible de clics.

I, per descomptat, triar una proveïdora que estigui certificada com a ‘hosting’ verd, que garanteixi que la infraestructura tecnològica amb què treballa aconsegueix el mateix rendiment o superior amb consums elèctrics i un impacte ambiental molt menor.

A dia d'avui, ja hi ha iniciatives amb calculadores que estimen les emissions de CO₂ que produeix una web, com ara Website Carbon Calculator o Ecograder, basant-se en qüestions com el trànsit del lloc o la font d'energia del servidor on s'allotja.