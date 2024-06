¿Com millorar l’ocupabilitat dels joves universitaris a Espanya?

Espanya s’enfronta a una paradoxa: malgrat tenir una alta proporció de joves amb educació universitària, les seves taxes d’atur continuen sent superiors a la mitjana europea. Aquest fenomen ha captat l’atenció d’experts i responsables de polítiques, que busquen comprendre els factors subjacents i desenvolupar estratègies efectives per millorar la inserció laboral dels graduats.

El nostre país té una alta proporció de joves actius al mercat laboral amb baixa qualificació, arribant al 23% de la població. En contrast, la proporció de joves amb alta qualificació, és a dir, amb estudis universitaris, és una de les més altes d’Europa, arribant al 54%. No obstant, aquest aparent avantatge no es tradueix automàticament en millors taxes d’ocupació. De fet, la paradoxa rau que les taxes d’atur entre els joves universitaris espanyols superen la mitjana europea, malgrat el seu nivell de qualificació més gran.

A l’analitzar la situació laboral dels graduats universitaris, s’evidencia que no totes les titulacions tenen el mateix efecte en la inserció laboral. Existeixen àrees de coneixement amb taxes d’atur gairebé inexistents, mentre que d’altres presenten nivells d’atur fins i tot superiors a la mitjana total. Però les dades són encoratjadores. Segons l’informe: La inserció laboral dels universitaris: 2013-2023: evolució, diferències per estudis i bretxes de gènere, emmarcat en el projecte U-Rànquing, en l’última dècada, el mercat laboral ha generat un augment net de 3,9 milions de llocs de treball. Aquest creixement ha sigut particularment notable en l’ocupació de joves universitaris en ocupacions altament qualificades, com directors i gerents, tècnics, professionals científics i de suport, així com intel·lectuals. Des de 2013, el volum d’aquests llocs de treball ha incrementat un 76%. A més, el nombre d’universitaris d’entre 22 i 29 anys ha augmentat un 27%, incrementant així l’oferta de joves amb el perfil de qualificació requerit per a molts dels nous llocs creats. És una tendència que cal mantenir i és aquí on la Universitat CEU San Pablo ha pres la iniciativa.

El Consell Assessor d’Ocupabilitat

La Fundació Universitària San Pablo CEU ha donat un pas decisiu al crear el Consell Assessor d’Ocupabilitat, un òrgan format per responsables de recursos humans de diferents sectors i experts en aquest àmbit. La seva missió és ajudar, a través de l’intercanvi de coneixements, els estudiants, les seves famílies, la mateixa universitat i institucions, a entendre el mercat de treball present i futur en termes d’ocupabilitat. Entre els pilars destaquen la importància de considerar l’ocupabilitat juvenil per obtenir una societat sostenible, emfatitzant en el fet que una formació integral ha d’incloure coneixements, valors ètics, actitud i competències transversals. També remarquen la necessitat de preparar els joves per liderar entorns complexos i canviants. La col·laboració entre universitat i empresa, la ràpida adaptació de l’oferta educativa a les demandes del mercat laboral, una autonomia més gran dels centres educatius i la flexibilitat de les administracions públiques són crucials. A més, i derivat de la situació, el Consell Assessor es ressalta la importància de l’orientació professional. D’altra banda, les competències personals (les trucades soft skills que en paraules de Rosa Visiedo, Rectora d’Universitat CEU San Pablo, s’haurien de dir hard skills) són el factor diferencial en els processos de captació de talent, més enllà dels coneixements tècnics. Aquestes competències, com són la comunicació, el pensament crític i creatiu, l’actitud resolutiva, el treball en equip, la innovació, l’emprenedoria, el lideratge o la motivació per aprendre, ara són matèries de certificació amb tecnologia Open Badge, que atorga la mateixa Universitat CEU San Pablo.

Professors, estudiants de cursos superiors o professionals en actiu assessoren els alumnes al llarg dels seus estudis amb la vista posada en el seu desenvolupament i en el salt al món professional.

Programes Aula-Empresa

La interconnexió entre el món educatiu i l’empresa és un ecosistema inseparable, per això, és indispensable que els estudiants rebin la seva formació alhora que fan els seus primers passos dins del món laboral. Per això, s’ha habilitat les vies d’interconnexió amb aules específiques com l’Aula Clínica Jurídica (en procés amb Ashust, Cuatrecasas, Escola de Registradors d’Espanya) per als estudiants de Dret; You First, El Debate, Adecco, The Jump i Hola en el marc de la comunicació; IBM, Generali, NTT Data, Abante, KPMG, Sociograph, EY (en procés amb ACM) per als estudiants d’Económicas; 24 Genetics (gestions amb Merck, Multiòptiques, ASEBIO) per als de Farmacia; Sanitas per als futurs medicos o Indra, Kyndryl, Microsoft, Aguirre Newman, Oracle... per als estudiants d’enginyeries.

‘Mentorització’

Acompanyar els alumnes en el seu desenvolupament personal i professional durant els seus anys de formació universitària és una de les mesures abocades a fomentar l’èxit d’un estudiant. Professors, estudiants de cursos superiors o professionals en actiu assessoren els alumnes al llarg dels seus estudis amb la vista posada en el seu desenvolupament i en el salt al món professional. Aquest programa s’estén més enllà del final dels estudis a l’oferir-se també a graduats en els seus primers anys d’exercici laboral.