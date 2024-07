Dia revoluciona l'estiu: connectant ciutats i pobles amb el servei en línia

Dia troba en la proximitat una de les seves principals virtuts, tant en la botiga al barri, a través dels seus més 2.300 comerços físics, com en l'experiència en línia, que actualment arriba a 35 milions d'espanyols i ha estat un dels pilars de la gran transformació de Dia. L'objectiu és ser un referent a l'hora d'oferir als clients una excel·lent experiència de compra, acompanyada de productes de màxima qualitat.

El servei de Dia ha aconseguit arribar a 35 milions d'habitants, inclosos 4 milions de veïns de municipis de menys de 10.000 habitants. / Dia

La proximitat en Dia no només és física, és també digital. Gràcies a les seves botigues repartides per tota la geografia espanyola, els seus 14 centres de distribució dedicats a l'e-commerce i les aliances amb els líders del lliurament a domicili, com Glovo, Just-Eat, Uber Eats o Amazon, Dia aconsegueix apropar una compra ràpida, fàcil i assequible als seus clients, siguin on siguin. Una cobertura que va des de la costa, on dona servei al 90% de les zones costaneres, fins a l'Espanya buidada, arribant a 4 milions de veïns de municipis de menys de 10.000 habitants, fins i tot tan petits com Benizalón a Almeria amb 90 habitants, Cuevas de San Clemente a Burgos amb 45 habitants i San Martín de Valvení a Valladolid amb 215 habitants, entre altres.

“L'objectiu és fer realitat una experiència més fàcil i ràpida, eliminant les barreres entre la compra física i en línia. El client pot saltar d’un món a l’altre amb increïble facilitat. Aquest era el nostre objectiu: oferir la millor experiència de compra omnicanal”, subratlla Diego Sebastián de Érice, director d'e-commerce de Dia España, i destaca que amb aquest impuls la venda en línia s’ha incrementat fins al 4% del total de la venda neta, davant de l'1,4% del 2019.

App ominicanal, la teva compra en tres clics

Dia va iniciar fa quatre anys una transformació de la seva proposta de valor, en què l'impuls de l'e-commerce ha estat una de les peces angulars. Un impuls en què ha jugat un paper clau la nova app i web i l'aposta per l'omnicanalitat; amb l'objectiu d'oferir la millor experiència de compra possible en tots els canals a disposició dels clients.

L'app facilita la compra en tres clics oferint entregues programades, el mateix dia o en franges d'una hora. Aquestes característiques han portat l'app a ocupar el sisè lloc en les aplicacions més descarregades a Espanya. El servei ja compta amb més de 3 milions de descàrregues, i des del seu llançament la quantitat de comandes a través de l'app s'ha multiplicat.

Dia ha transformat la seva marca. / Dia

La companyia ha apostat per potenciar la seva app mitjançant una experiència de compra omnicanal, oferint una plataforma única en el sector. Amb la filosofia de 'la teva compra en un sol lloc', la nova app de Dia permet una experiència de compra senzilla, ràpida i accessible en tan sols tres clics. Des de la pantalla principal, els usuaris poden accedir a totes les funcionalitats, gaudir dels avantatges del CLUB Dia i acumular els seus descomptes al moneder 'Wallet', que es pot utilitzar a la botiga, app i web. Aquesta integració demostra el compromís de Dia amb la innovació i l’accessibilitat per als seus clients.

Dia t'ajuda a estalviar en la cistella de la compra

Dia, com a aliat històric de l'estalvi, ha demostrat el seu compromís continu amb els clients mitjançant una inversió significativa en promocions. Des de l'any 2020, la companyia ha destinat més de 500 milions d'euros per oferir promocions que faciliten l'estalvi a casa. Aquesta inversió es tradueix en promocions setmanals en més de 200 productes i avantatges exclusius per als clients del seu club de fidelització.

Amb l'objectiu d'estar cada dia més a prop de les famílies i ajudar-les a reduir la seva despesa en la cistella de la compra, Dia va llançar fa 25 anys el Club Dia, un exclusiu programa de fidelització, pioner en el sector, que ja té gairebé 6 milions de socis que poden accedir a descomptes especials de fins al 40% en els seus productes favorits i ofertes personalitzades segons els hàbits de compra, tot a través de l’app.

En aquesta línia, la companyia compta amb un programa d'aliances amb empreses capdavanteres en diferents sectors. Contractant els serveis de partners com Endesa, MAPFRE, Galp, Booking, Securitas Direct, Avis, Legalitas o Parques Reunidos, els clients del Club Dia poden estalviar fins a 500€ en les compres anuals.

Així mateix, a través de l'App Dia, els clients poden accedir al moneder digital, l'eina que recull tots els cupons i ofertes bescanviables a la botiga, web -dia.es- i App, i participar en els jocs i sorteigs que llançarà la companya en els propers mesos per aconseguir premis i descomptes exclusius, entre ells la recent estrenada ‘Ruleta de la Suerte’, amb més de 500.000 premis en forma de promocions, cupons i descomptes.