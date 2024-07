Què he de fer per evitar un cop de calor?

Amb l’augment de temperatures que ja estem començant a notar, hem de prendre consciència per evitar patir un cop de calor.

Per això mateix, l’Associació d’Empreses de Serveis per a la Dependència (AESTE) recomana sobretot hidratar-se i portar roba adequada, entre altres consells per evitar cops de calor, especialment en persones grans.

Les altes temperatures a Espanya poden afectar «negativament» la salut de les persones grans i dels més vulnerables, segons destaca l’organització en un comunicat.

Líquids tot el dia i evitar hores centrals

Per això, aconsella assegurar la hidratació i prendre líquids de forma regular i freqüent, fins i tot quan no es tingui sensació de set. En aquest sentit, detalla que la somnolència, els marejos, el mal de cap o falta de concentració són alguns símptomes de deshidratació i que és «important» conèixer-los per evitar l’evolució a deshidratació moderada o greu, cosa que pot impactar sobre l’estat de salut.

A més, suggereix evitar sortir en les hores centrals del dia i ser en un lloc fresc; evitar l’exercici físic durant el dia; evitar viatges llargs o si no, fer parades periòdiques i freqüents i portar roba adequada, lleugera i de colors clars, ja que redueixen la calor i manté la temperatura corporal.

Finalment, des d’AESTE recomanen consultar als professionals sanitaris davant qualsevol dubte relatiu a la salut que hi pugui ser derivada de les altes temperatures exteriors, com mal de cap, marejos, respiració i freqüència cardíaca accelerades o alteracions del comportament.