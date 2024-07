El sector tecnològic incrementa les oportunitats laborals segons dades d'Universia

¿Quines carreres universitàries tenen més sortides professionals? Sens dubte aquesta és una de les preguntes que cada any es plantegen molts joves abans d'incorporar-se a les aules universitàries o centres de formació professional. Escollir entre les titulacions que ofereix el nostre sistema educatiu no sempre és senzill i, juntament amb la vocació, el nombre de places o la nota de tall, l'ocupabilitat és una variable que pot fer que la balança s'inclini d'una banda o l'altra.

Segons l'informe “Les universitats espanyoles. Una perspectiva autonòmica. 2024”, publicat recentment per la Fundació CYD, dedicada a promoure la contribució de la universitat al desenvolupament econòmic i social a Espanya, i que també reflecteix les dades d’inserció laboral per sectors, els millors indicadors per a Catalunya es registraven a les àrees de negocis; administració i dret; informàtica i enginyeria i indústria i construcció, tant en el percentatge de contractats de manera indefinida com a temps complet.

D'altra banda, l'informe autonòmic també destaca que els ingressos més grans per una feina a temps complet per als titulats a la regió es trobaven en informàtica (més de 36 mil euros de base mitjana de cotització anual), salut (gairebé 36 mil) i enginyeria, indústria i construcció (32.790 €).

En el context de totes les regions espanyoles, destaquen els valors assolits pels titulats a les universitats de Catalunya quant a la base mitjana de cotització anual per als àmbits de ciències, ciències socials, periodisme i documentació, informàtica i enginyeria i indústria i construcció; la tercera més alta d’Espanya.

Entre els titulats a Catalunya per als 10 àmbits d'estudi considerats, quant a bretxa salarial de gènere, aquesta és menor a la mitjana espanyola en el sector primari i veterinària (-0,7% davant el -7,7%) i enginyeria , indústria i construcció (-5,2% vs -7,4%).

Falten perfils qualificats

Aquestes dades se sumen a les registrades per la plataforma d'ocupació Universia, de Banco Santander, que corroboren que l'increment de vacants en el sector de la Tecnologia és marcadament superior respecte a anys anteriors per a aquest tipus de professionals – programadors, desenvolupadors, dissenyadors, analistes de dades, arquitectes cloud, experts en ciberseguretat, etc.

Dades que són el reflex de l'evolució i la tendència del mercat laboral, en què els perfils tecnològics i digitals s'han col·locat des de fa uns anys com els més demanats per empreses i organitzacions, així com un dels més ben pagats. Tot i això, xoca amb una altra xifra: actualment hi ha fins a 120.000 places de perfils tecnològics sense cobrir a les empreses del nostre país, segons alerta l'associació DigitalES.

Efectivament, hi ha un preocupant desfasament entre l'oferta i la demanda de perfils cada cop més preparats que comptin amb totes les competències tecnològiques que demana el mercat. Les empreses continuen trobant dificultats per cobrir les vacants davant la falta de professionals qualificats i, per això, la formació en aquest sector es revela fonamental.

Santander, compromís amb l'educació, l'ocupabilitat i l'emprenedoria

La formació en aquest àmbit és un gran repte, cosa que Banco Santander té present, impulsant iniciatives i programes que ajuden les persones i empreses a millorar les seves perspectives de futur a través, per exemple, de Santander Open Academy, plataforma global d’aprenentatge i desenvolupament professional de l'entitat, o d'Universia, empresa del Santander especialitzada en talent jove i transformació digital de les institucions acadèmiques que connecta universitats, empreses i talent júnior per facilitar l'accés a un mercat laboral dinàmic i en constant creixement.

En el pla tecnològic, només en els últims 12 mesos Universia ha canalitzat prop de 14.000 vacants d'ocupació a Espanya i més de 131.000 a nivell global l'anàlisi dels quals avala la tendència que les oportunitats més grans es van produir en la indústria del programari i en l'enginyeria. Aquestes xifres reflecteixen un increment de vacants marcadament superior respecte a anys anteriors per a aquest tipus de professionals –programadors, desenvolupadors, dissenyadors, analistes de dades, arquitectes cloud, experts en ciberseguretat, etc. A més, corroboren la transformació digital que està experimentant el teixit empresarial en els darrers anys i que demana cada vegada més, perfils tecnològics i digitals. És el cas de Banco Santander, que només el 2023 va incorporar més de 4.500 empleats amb perfils digitals a tot el món per impulsar la transformació del Grup.

A més, l'entitat bancària ha destinat més de 2.300 milions d'euros i ha donat suport a més d'1,5 milions de persones i empreses a través d'acords amb més de 1.200 universitats en els darrers 27 anys. L'entitat, a través d'Universia, va tancar el 2023 amb més de 37.000 ofertes de feina gestionades. En els darrers 12 mesos, els sectors en alça amb més ofertes d'ocupació publicades a través de la seva plataforma d'ocupació són els relacionats amb l'àmbit de la Tecnologia i el Programari, així com l'Enginyeria i Indústria, un 44% de les vacants publicades.