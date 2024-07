El llegat històric medieval de Taüll

Taüll és un dels candidats d’aquesta edició dels Premis Poble de l’Any en la categoria de Poble Cultural de l’Any. Els guardons, convocats per Prensa Ibérica i patrocinats per la Generalitat de Catalunya, pretenen premiar els pobles catalans pel treball que porten a terme durant l’any en tres àmbits: cultural, sostenible i turístic.

Taüll compta amb uns 200 habitants i forma part del municipi de La Vall de Boí, mundialment coneguda pel seu patrimoni natural, històric i cultural. El poble es troba a prop de punts naturals d’interès com el Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici, entro d’altres. La seva atracció turística principal és el llegat medieval, representat per les esglésies romàniques del segle XII, de Santa Maria i de Sant Climent, declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Agenda d'activitats

Aquest any, el municipi ha programat activitats d’investigació, musealización, divulgació i difusió del seu patrimoni per donar a conèixer les seves joies romàniques catalanes que representen un llegat viu que ha sigut preservat durant els segles. No només destaca la seva arquitectura, de Taüll també ressalten les seves festes tradicionals com les Falles, els balls tradicionals i les fires com la del Formatge de Pastor. També celebra el 900 aniversari de les consagracions de les seves esglésies, fet que els permet arribar a un turisme europeu que busca disfrutar de les seves excepcionals pintures i la seva arquitectura emblemàtica.

L’aposta per conservar el seu patrimoni històric i cultural medieval, difondre’l a nivell nacional i internacional, i mantenir la seva identitat i tradicions anuals, són els motius pels quals Taüll mereix ser entre els candidats a ser el Millor Poble Cultural de l’Any. La seva contribució a la cultura catalana i europea, així com la conservació de les seves tradicions i activitats lúdiques converteixen al municipi en un punt d’interès per a tota mena de visitants.