Vilalba dels Arcs, 800 anys d’història

Vilalba dels Arcs és un dels candidats d’aquesta edició dels Premis Poble de l’Any en la categoria de Poble Cultural de l’Any. Els guardons, convocats per Prensa Ibérica i patrocinats per la Generalitat de Catalunya, pretenen premiar els pobles catalans pel treball que porten a terme durant l’any en tres àmbits: cultural, sostenible i turístic.

El municipi de la província de Tarragona compta amb 630 habitants i amb 20 associacions culturals i socials. Fins i tot sent un poble relativament petit, la seva capacitat de convocatòria supera totes les expectatives. Aquest any, a més, celebra el 800 aniversari des de la seva carta de població. El sentiment de pertinença a un col·lectiu social és el que ha portat a Vilalba dels Arcs a on es troba avui dia.

Celebració

Destaca la seva ja consolidada agenda d’activitats anuals, però amb aquesta celebració, el municipi ha fet un pas endavant. Des de l’ajuntament s’ha liderat un equip que ha treballat per programar activitats culturals, festives i gastronòmiques que omplen tot l’any d’aniversari. La cultura és el concepte que planeja sobre totes les activitats programades, entre elles, l’elaboració d’un conte per als més petits on se’ls explica la història de Vilalba dels Arcs. En menys d’una setmana es van vendre més de 100 exemplars.

A més, el seu extens treball per captar l’atenció del turisme no passa desapercebuda. Una de les novetats d’aquest 2024 ha sigut la primera edició del Tasta Vilalba, una mostra de productes locals envoltada d’art i de cultura, així com concerts, tallers d’art i altres activitats relacionades.

El seu esforç per promoure la cultura i el llegat històric del seu municipi sense tenir en compte la mida del municipi, fa que Vilalba dels Arcs entre clarament en la llista de candidats a ser el Millor Poble de l’Any.