Bosses de nicotina, l’alternativa lliure de fum i de tabac

A Espanya, tres de cada deu persones (35,6%) fumen diàriament, segons dades del Ministeri de Sanitat i són molts (64,2%) els que s’han plantejat deixar de fumar. Aconseguir-ho requereix almenys diversos intents i només un 6% assoleix l’objectiu. Per això, són cada vegada més els experts que aposten per estratègies afins a la reducció de danys que permetin al fumador adult consumir nicotina de manera menys nociva. Els últims anys, les alternatives als convencionals cigarrets han guanyat popularitat, i al tabac escalfat sense combustió i els vapejadors s’hi sumen les bosses de nicotina, la principal característica de les quals és que no contenen tabac.

Aquests productes, acabats d’aterrar al nostre país, estan emmarcats dins dels productes de nicotina orals moderns i estan dissenyats per al seu ús a la boca. Aquests petits saquets es col·loquen entre el llavi superior i les genives i van alliberant nicotina. Una forma alternativa que ofereix als fumadors la possibilitat de satisfer la necessitat d’aquesta substància sense combustió, sense fum ni inhalació, punts en els quals rau aquesta important reducció del dany i que allunya aquest producte del tabac de combustió que tots coneixem.

En un cigarret, el tabac es crema a elevada temperatura, produint una barreja de gasos i partícules de fum. En canvi, les bosses de nicotina no produeixen aerosols ni fum.

El fumador adult ja disposa de noves opcions, de risc reduït, per ajudar-lo a deixar de fumar, a reduir la dependència i el dany i els problemes de salut que provoca el tabaquisme.

Alternativa per abandonar el cigarret

Les bosses de nicotina també poden oferir una nova oportunitat per a les persones que volen abandonar el cigarret convencional, però no ho aconsegueixen amb teràpies de reemplaçament de nicotina o tractaments farmacològics. Aquests productes de nicotina oral moderns estan sotmesos a rigoroses revisions científiques per avaluar la toxicitat potencial dels seus ingredients i aromes i ofereixen al fumador adult una bona opció de risc reduït(1), sense fum i sense olors. Juntament amb el vapeig i els productes d’escalfament entren dins de les Noves Categories de nicotina de menor risc disponibles a Espanya.

Les bosses de nicotina no són snus

L’snus és un producte que tradicionalment s’ha consumit als països escandinaus a Europa. La diferència més significativa entre l’snus i les bosses de nicotina és que el primer conté tabac, mentre que les bosses de nicotina no. La comercialització de l’snus no està permesa a Espanya, ni en gran part d’Europa, a diferència de les bosses de nicotina que sí que es poden comercialitzar al nostre país.

Sense fum, menys mal

Suècia es va convertir l’any passat en el primer país lliure de fum a l’arribar a una taxa de tabaquisme entorn del 5%, avançant-se 16 anys a l’objectiu europeu de reducció del tabaquisme. Així ho assenyala el recent informe ‘Sense fum, menys dany’ (No Smoke Less Harm), en el qual experts internacionals de salut revisen l’ús d’alternatives lliures de fum que contenen nicotina i com estan contribuint a una millora molt més gran en els resultats de salut dels ciutadans suecs, disminuint considerablement les morts causades pel tabac de combustió. Un exemple que ha continuat amb èxit Nova Zelanda (New Zealand’s Smoking Cessation Success Story), on s’ha aconseguit reduir a la meitat la taxa de tabaquisme en només cinc anys seguint el model escandinau.

Experiències que estableixen les bases per a un debat més ampli i obert que examini com les estratègies de salut pública en altres països i els marcs normatius que opten per una regulació de les alternatives de nicotina conforme al risc reduït contribueixen a millorar el benestar de milions de persones arreu del món.

(1) Basat en el pes de l’evidència i suposant un abandonament complet de l’hàbit de fumar cigarrets. Aquests productes no estan exempts de riscos i són addictius. El nostre producte de vapor Vuse (inclosos Alto, Solo, Ciro i Vibe) i certs productes (inclosos Velo, Grizzly, Kodiak i Camel Snus), que es venen als EUA, estan subjectes a la regulació de la FDA i no s’acceptaran declaracions de risc reduït sobre aquests productes sense autorització de l’agència.