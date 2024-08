Calonge i Sant Antoni, municipi pioner a Smart city

Calonge i Sant Antoni és un dels candidats d’aquesta edició dels Premis Poble de l’Any en la categoria de Poble Sostenible de l’Any. Els guardons, convocats per Prensa Ibérica i patrocinats per la Generalitat de Catalunya, pretenen premiar els pobles catalans pel treball que porten a terme durant l’any en tres àmbits: cultural, sostenible i turístic.

El municipi impulsa des de fa una dècada nous projectes com Smart City relacionats, sobretot, amb millorar la sostenibilitat. El seu objectiu és convertir-se en una ciutat intel·ligent basada en el desenvolupament urbà sostenible aplicant noves tecnologies. Actualment, és l’únic municipi de Girona que és membre de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents, una fita per a Calonge i Sant Antoni que es va fer efectiva el 2023.

En la seva línia per convertir-se en una Smart City, el municipi ha construït recentment un nou punt net que està disponible les 24 hores del dia, durant els 7 dies de la setmana. La seva inversió va ser de 900.000 euros i disposa d’un circuit apte per a la circulació de vehicles a dos nivells, una àrea de maniobra per facilitar la tasca dels camions, magatzems, entre altres serveis. Aquest equipament disposa de l’última tecnologia en gestió i control d’accessos en remot i permet que els usuaris hi accedeixin durant tot el dia.

Altre dels seus principals projectes és la creació d’una plataforma que permet gestionar a temps real un gran volum de dades per millorar l’eficiència i la gestió de recursos públics com el sistema de recollida de residus o la reducció del consum energètic dels edificis municipals. L’aplicació, anomenada Smart City, té sensors instal·lats a la via pública i a les dependències municipals per tractar les dades amb IA i reduir la contaminació, per exemple.

El seu esforç per convertir-se en un poble sostenible va més enllà, amb altres projectes com el canvi de més de 5.000 llums de la via pública, ser pioners en la implementació de la recollida porta a porta i l’'heat district', una zona del municipi que es nodreix d’energia amb menys impacte ecològic i més sostenible. Per totes aquestes iniciatives, clarament enfocades a millorar la sostenibilitat del municipi, fan que Calonge i Sant Antoni sigui un clar mereixedor de ser entre els candidats al premi.

Aquesta iniciativa es pot dur a terme gràcies als nostres patrocinadors: Generalitat de Catalunya, Endesa i Fundació cultural el Foment.