Besalú, un tresor medieval català

Besalú és un dels candidats d’aquesta edició dels Premis Poble de l’Anyen la categoria de Poble Turístic de l’Any. Els guardons, convocats per Prensa Ibérica i patrocinats per la Generalitat de Catalunya, volen premiar els pobles catalans per la feina que porten a terme durant l’any en tres àmbits: cultural, sostenible i turístic.

És un poble pintoresc amb una rica història i un patrimoni excepcional. Aquest antic comtat independent destaca pel seu conjunt historicoartístic medieval, considerat un dels més ben conservats de Catalunya.

Entre els seus monuments més notables hi ha el Monestir de Sant Pere, l’església de Sant Vicenç i l’església hospital de Sant Julià. A més, la Casa de Cornellà, un monument romànic del segle XII, és una de les millors mostres de l’arquitectura civil de l’època. El patrimoni jueu de Besalú és igualment important, amb el Micvé, una casa de banys rituals jueus del segle XII, única a la Península Ibèrica juntament amb la de Girona. Sense oblidar el majestuós pont romànic sobre el riu Fluvià, una icònica estructura del segle XII que recorda la importància del Comtat de Besalú en la formació de la nació catalana.

Besalú destaca pel seu conjunt historicoartístic medieval, un dels més ben conservats de Catalunya

El municipi de la Garrotxa és també un centre vibrant de cultura i tradicions. Les festes locals com la Fira Medieval, atrauen milers de visitants anualment, oferint una immersió en la història amb recreacions, mercats i espectacles en viu. La gastronomia local, rica i variada, és una altra raó per visitar Besalú, amb plats tradicionals que reflecteixen la seva herència cultural. El compromís de Besalú amb el turisme sostenible és ferm. Les iniciatives per preservar el patrimoni arquitectònic, protegir l’entorn natural i promoure les tradicions culturals asseguren un desenvolupament turístic harmoniós amb la comunitat local, garantint que Besalú continuï sent una atractiva destinació per a les futures generacions.

El seu ric patrimoni històric, la seva vibrant cultura i tradicions, el seu incomparable entorn natural i el compromís amb el turisme sostenible fan de Besalú un destí únic.