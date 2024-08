Vilanova de Meià, un destí estel·lar

Vilanova de Meià és un dels candidats d’aquesta edició dels Premis Poble de l’Any en la categoria de Poble Turístic de l’Any. Els guardons, convocats per Prensa Ibérica i patrocinats per la Generalitat de Catalunya, volen premiar els pobles catalans per la feina que porten a terme durant tot l’any en tres àmbits: cultural, sostenible i turístic.

La baixa pluviometria, l’alt percentatge de nits serenes i la baixa contaminació lluminosa del municipi el converteixen en un lloc ideal per a l’observació astronòmica i compta amb el certificat com a Destinació Turística i Reserva Starlight per la UNESCO.

A més a més de les activitats astronòmiques, la seva geografia ofereix paisatges espectaculars i formacions geològiques úniques, perfectes per a l’espeleologia i l’escalada. Existeixen nombrosos camins i senders senyalitzats per caminar o anar amb bicicleta, cosa que permet explorar la naturalesa i els paisatges de la zona.

Vilanova de Meià també ofereix rutes històriques que permeten descobrir la història local, amb restes arqueològiques i construccions antigues. Destaca l’església de Santa Maria, un edifici romànic de gran importància històrica, i el Castell de Meià, una fortalesa medieval amb vistes panoràmiques impressionants.

La Cova dels Muricecs, amb estalactites i estalagmites, i l’Aiguabarreig del Riu Segre, on conflueixen els rius Segre i Noguera Pallaresa, són altres punts d’interès natural i ecològic. Malgrat ser un poble petit, ofereix diverses opcions d’allotjament, incloses cases rurals i petits hotels, que proporcionen una experiència autèntica i confortable.

L’hospitalitat dels habitants i les celebracions tradicionals permeten als turistes submergir-se en la cultura local, fent que se sentin com a casa. Aquests factors, juntament amb el seu patrimoni natural i cultural, i la variada oferta d’activitats turístiques, fan de Vilanova de Meià una excel·lent candidata al premi.

Aquesta iniciativa es pot dur a terme gràcies als nostres patrocinadors: Generalitat de Catalunya, Endesa i Fundació cultural el Foment.