Viatja a més de 700 destinacions amb iryo gràcies a les seves noves aliances

Aquest estiu iryo ha sorprès amb grans novetats. L'operador privat ha anunciat l'expansió de les rutes i destinacions mitjançant nous acords i aliances estratègiques. Amb la seva innovadora proposta, iryo Conecta, ofereix als viatgers una àmplia variació de combinacions de transport per terra, mar i aire.

Els viatgers ara poden combinar tren, autobús, vaixell i avió en un sol itinerari, obrint un món de possibilitats

Mou-te a més llocs

Les diferents alternatives disponibles permeten als passatgers augmentar significativament els seus destins. Vectalia i GNV han estat les primeres empreses d'aquesta segona etapa a associar-se amb iryo per fer els seus viatges més versàtils i convenients.

I és que, iryo, s'ha proposat revolucionar la mobilitat, comptant també amb el soci tecnològic Omio. La companyia facilita la planificació i la compra d'aquests trajectes multimodals a través del seu cercador, tant a la seva aplicació mòbil com a la seva pàgina web.

Aquestes s'afegeixen a l'aliança amb Air Europa que va posar en marxa al gener, amb què permet als viatgers arribar a més de 54 destinacions combinant viatges amb tren i avió amb una única compra des de la web de l'aerolínia. Ara, aquest eix d'acció de “Conecta avión” s'ha ampliat amb noves connexions aèries amb destinacions internacionals, com Cancún, Miami o Nova York, ampliant encara més les opcions.

Les empreses que s'han unit a iryo per crear aquesta xarxa de transport combinat tenen el propòsit ferm d'impulsar una mobilitat eficient i sostenible.

iryo converteix el tren en l'eix d'una mobilitat sostenible, col·laborant amb empreses que li permetin oferir una nova manera de viatjar

Trens iryo / .

L'aliança amb Vectalia, emmarcada en la seva línia d'acció Conecta Bus, apropa iryo a ciutats de la costa d'Alacant, com Santa Pola, Gran Alacant o i Los Arenales del Sol.

A més, durant el període estival també s'han habilitat opcions addicionals cap a l’interior de la província, millorant la connectivitat. D'altra banda, la col·laboració amb la naviliera GNV ofereix connexions de tren i ferri cap a les illes de Palma de Mallorca, Eivissa i Menorca, cosa que converteix iryo en el primer operador ferroviari en oferir aquesta possibilitat.

“Volem convertir-nos en referents de la multimodalitat a Espanya oferint als nostres viatgers la possibilitat de viatjar de porta a porta adaptant-nos a les necessitats de cadascun”. — Simone Gorini, CEO i General Manager d'iryo

Totes aquestes novetats se sumen a les opcions que la companyia de trens ja oferia, com la connexió amb trens de Cercanías/Rodalies, el lloguer de cotxes gràcies al seu acord amb AVIS, i la possibilitat de reservar taxis o places de pàrquing en diferents estacions de la mà d'IMBRIC.

Andalusia més a prop

Aquest creixement imparable, també es reflecteix en la consolidació de la seva presència a Andalusia amb la recent ruta transversal que uneix Barcelona amb Sevilla, inaugurada el passat mes de desembre. La nova connexió facilita un accés més àgil a la regió andalusa amb 4 freqüències diàries que inclouen dos trajectes d'anada i dos de tornada, per aconseguir connectar Catalunya amb Andalusia en només cinc hores i cinquanta minuts. El trajecte compta amb parades a Saragossa, Madrid i Còrdova, i addicionalment, durant la temporada d'estiu del 2024, una freqüència farà una parada extra a Tarragona.

Els horaris d'aquest itinerari estan dissenyats per oferir la màxima conveniència: sortides des de Barcelona a les 09.50 i 13.45, amb arribades a Sevilla a les 15.36 i 19.39. En sentit contrari, els trens surten de Sevilla a les 06.54 i 16.20, i arriben a Barcelona a les 12.45 i 22.10 h.

Passatgeres de viatge en un tren iryo / .

Igual que en tots els trajectes, iryo ofereix bitllets flexibles que permeten canviar la data, hora, seient o el titular de manera senzilla. Amb l'objectiu de satisfer les necessitats dels seus viatgers, iryo compta amb 4 tarifes flexibles: Infinita Bistró, Singular Only YOU, Singular, i Inicial. Cadascuna d'aquestes tarifes està disponible per a la compra tant a iryo.eu com en agències de viatges. Des de la tarifa més completa amb serveis prèmium i gastronomia inclosa, fins a opcions més accessibles sense renunciar a la comoditat i flexibilitat, iryo s'adapta a totes les preferències i butxaques.

A més, tots els passatgers gaudeixen d'un confort superior a bord amb seients de pell, l'espai més gran entre seients del mercat, il·luminació càlida i connectivitat 5G gratuïta. Els viatgers poden delectar-se amb l'exclusiu Bar Haizea, que ofereix una varietat de tapes i productes locals, o, si ho prefereixen, sol·licitar el servei de gastronomia a la carta als seus seients per a aquells que seleccionen la tarifa Infinita Bistró.

Perquè, com destaca Simon Gorini, “Des de l'inici del seu projecte, iryo ha tingut clara la seva missió: revolucionar la mobilitat de la Península Ibèrica i d'Europa, oferint la millor experiència de viatge. Sota aquesta premissa, hem dissenyat els millors trens del mercat combinant qualitat, rapidesa i confort”, un propòsit que avui continua guiant cada pas.