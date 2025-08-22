Els EUA alerten de l’ús de discapacitats per al tràfic
Els investigadors remarquen el "repte" que suposen les noves pràctiques i estratègies dels narcotraficants
Germán González
Les organitzacions internacionals de tràfic de drogues han utilitzat sempre mules. Es tracta d’una persona que, sota coacció o per diners, amaga quantitats de droga per passar-la per la frontera. Habitualment sempre s’associa amb passatgers que transiten amb avió i amb les substàncies estupefaents dins del cos, amb el risc mortal que suposa. Tanmateix, en els últims mesos, les bandes han introduït canvis.
L’alerta sobre aquestes noves tàctiques l’ha donat l’Oficina de Duanes i Protecció Fronterera dels EUA a Madrid a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil. Els càrtels de la cocaïna de Sud-amèrica han deixat d’utilitzar persones sense recursos per centrar-se ara en discapacitats. Les autoritats ja han interceptat en aeroports d’arreu del món, principalment els europeus, persones amb alguna discapacitat que transportaven droga. Sempre en vols procedents de països llatinoamericans.
"Els narcos creuen que així aixecaran menys sospites i que la policia no els registrarà", explica un responsable policial. El cas recent i més impactant es va produir a finals d’abril a l’aeroport de Barcelona en un vol procedent del Brasil. La Policia Nacional va detectar un passatger jove d’origen llatinoamericà en cadira de rodes elèctrica assistit pel servei de Persones amb Mobilitat Reduïda que viatjava sol malgrat tenir una discapacitat física greu que li impedia caminar. L’home va dir que venia per turisme, però es va començar a posar "nerviós i dubitatiu" quan va explicar que la seva cadira havia tingut problemes i que no podia desplaçar-se en mode elèctric. Va ser llavors quan els policies van registrar de manera minuciosa la cadira i el seu equipatge. En el portabateries de la cadira de rodes els agents van trobar 10 paquets que contenien 7,5 quilos de cocaïna. Va ser detingut per tràfic de drogues.
‘Drug escorts’
Una altra modalitat són els drug escorts o escortes de la droga. Les bandes de narcotraficants envien algú amb la droga a l’equipatge però alhora, i sense que la mula ho sàpiga, al mateix tren, autobús o avió viatja algun membre important de l’organització per controlar la mula. Aquests personatges eviten qualsevol contacte amb la mula, però s’han d’assegurar que la mula escapi o es desfaci de la mercaderia, a més de comprovar que la droga arriba al seu destí sense cap contratemps. També s’ocupen d’informar si la mula és detinguda o de si es perd el carregament.
El març passat hi va haver un d’aquests casos a Barcelona, a l’Estació del Nord. La Policia Nacional va identificar un passatger procedent de Düsseldorf. Al revisar-li la documentació, es va observar que era resident a Tenerife i que comptava amb multitud de viatges entre l’Àfrica i Espanya amb escales en països asiàtics i europeus. Al mateix autocar viatjava un altre resident a Tenerife, que havia volat expressament des de les Canàries a Düsseldorf per tornar immediatament amb autobús a Espanya. Els agents van detenir tots dos homes i els van interrogar per separat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
- Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Enxampen el piròman responsable dels incendis de Sant Amanç a Sant Feliu de Guíxols
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Dos encaputxats rebenten l'accés d’una botiga de telefonia al centre de Girona i s'enduen mòbils
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Una oferta irrebutjable: Krejci marxarà al Wolverhampton