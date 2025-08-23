ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Fruites i verdures diàriament, menys precuinats i res de brioixeria industrial: així seran els menús escolars el curs vinent
El nou decret del Govern preveu que almenys el 45% de les racions de fruites i hortalisses hauran de ser de temporada i almenys el 5% de la despesa mensual del menjador serà per comprar productes ecològics
Nieves Salinas
Més del 40% de l’alumnat d’infantil i primària mengen diàriament al centre escolar. Abans d’impulsar una normativa, encara per desenvolupar, per fer més saludables els menús de residències i hospitals, el Govern ja havia decidit que els menús escolars necessitaven un canvi. A l’abril, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret 315/2025, que promourà que totes les nenes i nens tinguin accés cada dia a una alimentació sana, nutritiva i variada. Es començarà a aplicar al llarg del curs 2025-2026 assenyalen a EL PERIÓDICO des del Ministeri de Drets Socials, que ha impulsat la normativa, perquè les empreses de càtering tindran un marge d’adaptació.
La futura normativa prohibirà les begudes ensucrades en els àpats i assegurarà el consum diari de fruites i verdures als menjadors, on també abundaran els llegums. El text especificarà que almenys el 45% de les racions de fruites i hortalisses que se serveixin en escoles i instituts hauran de ser de temporada i que, almenys el 5% de la despesa mensual que cada menjador escolar destini a la compra de productes s’ha d’utilitzar per adquirir aliments de producció ecològica.
Sense brioixeria industrial
La norma també restringirà la venda de brioixeria industrial i begudes ensucrades a les màquines de ‘vending’ i a les cafeteries dels centres. Es tracta dels productes que superen un contingut màxim de cinc grams de sucres per porció envasada. Aquesta restricció s’aplicarà també per a les anomenades begudes energètiques. A això s’hi suma, a més, que el text normatiu planteja la prohibició que les màquines de ‘vening’ ofereixin publicitat de qualsevol producte, i que aquestes màquines s’instal·lin en zones on pugui accedir l’alumnat d’infantil i primària.
El reial decret limitarà els plats precuinats a només una ració al mes
A més, el reial decret, que, com s’ha dit, donarà un marge a les empreses de càtering per adaptar els menús, limitarà els plats precuinats a només una ració al mes. Això significa que menjars com pizzes, empanadilles o fregits que siguin precuinats només es podran servir una vegada al mes com a màxim. D’altra banda, els fregits que s’elaborin el mateix dia (que no procedeixin de productes precuinats) es podran servir una vegada a la setmana com a màxim, i s’indicarà que per elaborar aquests fregits s’utilitzi preferentment oli d’oliva o oli de gira-sol alt oleic.
Totes les escoles
«Els principis d’alimentació saludable i sostenible s’han d’aplicar també a l’entorn educatiu», valoren des del Comitè Gestor de l’Àrea de Nutrició de la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició (SEEN) quan s’al·ludix a una norma que afectarà centres públics, concertats i privats que imparteixen educació infantil (segon cicle), educació primària, educació especial, educació secundària obligatòria, batxillerat o cicles de formació professional.
«Els menús escolars compleixen, en general, els criteris nutricionals establerts per a una alimentació saludable, però es poden millorar considerablement mitjançant l’augment en la inclusió d’aliments com la fruita, la verdura, els llegums i el peix, i la reducció d’aliments inadequats i de l’excés de greixos afegits en les preparacions culinàries», assenyalen des del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes Nutricionistes (CGCODN).
Alimentació saludable
«Per garantir que es compleix aquesta alimentació saludable i adaptada als nens i adolescents és important que els menús estiguin elaborats per dietistes nutricionistes a totes les comunitats autònomes, una demanda que des del Consell General es dirigeix al Govern des de fa temps», afegeix aquesta entitat, que, en el seu moment, va fer nombroses propostes al reial decret de menjadors escolars.
Entre les seves peticions, ja gairebé històriques, millores en l’àmbit de la restauració col·lectiva. Reivindiquen l’«important paper» del dietista nutricionista en el disseny i la supervisió de menús en hostaleria, centres educatius i sanitaris, així com la tasca en el maneig dietètic de diferents situacions de salut, i reclamen l’adscripció a un grup professional superior, d’acord amb les seves funcions, responsabilitats i formació.
