Gran oportunitat per a les empreses instal·ladores de Catalunya: ¿per què treballar soles si poden créixer amb la seva pròpia energètica?
Si esteu interessats en aquest sector, conegueu com els instal·ladors de Catalunya impulsen el seu negoci en unir-se a un projecte energètic líder.
L'any 2010, un grup d'instal·ladors visionaris que pertanyen a les associacions que integren la Federació Nacional d'Empresaris d'Instal·lacions d'Espanya va decidir unir forces i crear un projecte únic: una comercialitzadora d'energia dissenyada per i per als professionals del sector. Així va néixer Feníe Energía, una empresa que en només quinze anys ha transformat el mercat energètic espanyol i que avui compta amb més de 400.000 clients a tot el país.
La clau de l'èxit de Feníe Energía és l'agent energètic, una figura que ha revolucionat la manera d'entendre el sector. No és un comercial a l'altra banda del telèfon, és l'Antonio, el Manuel, la Carme o la Laura… El teu instal·lador de confiança, el que coneixes des de fa anys del teu barri, del teu poble o de la teva ciutat. És qui t'assessora en persona, resol els teus dubtes i t'ofereix solucions a mida en el subministrament d'energia, així com en eficiència, autoconsum o mobilitat elèctrica. La proximitat, la professionalitat i la transparència són les senyes d'identitat d'un model que converteix cada instal·lador en protagonista de la relació amb el client.
Una comunitat forta
El perfil de l'Agent Energètic està format sobretot per micropimes i autònoms del sector de les instal·lacions repartits per tota la geografia espanyola, especialment en zones rurals. Feníe Energía considera que cada empresa instal·ladora, sigui quina sigui la seva mida o experiència, compleix un paper essencial en el desenvolupament del sector energètic. Per aquest motiu, la companyia ha dissenyat un model flexible que s'ajusta a les necessitats i al grau de participació que cada empresa instal·ladora decideixi assumir. Aquest enfocament els permet optimitzar el seu potencial, accedir a una variada oferta de serveis i beneficiar-se del recolzament d'una sòlida xarxa de suport proporcionada per la comercialitzadora.
Més de 3.000 instal·ladors ja formen part de Feníe Energía. Tots ells compten amb formació contínua, eines digitals, suport tècnic i campanyes de comunicació que en reforcen la visibilitat. Però el més important és que aquest model els permet oferir als clients un servei més complet, proper i professional, cosa que es tradueix directament en la fidelització, en la captació de nous clients i, en definitiva, en el creixement del seu negoci. A Feníe Energía ningú no està sol: es treballa en xarxa, es comparteixen experiències i es multiplica el potencial de cada instal·lador.
¿Per què esdevenir Agent Energètic?
Des de l'energètica són conscients que un instal·lador de manera aïllada ho té més complicat per estar al dia i formar-se, se sent indefens davant de la distribuïdora, no té un accés fàcil a la informació de CUPS o no es pot promocionar per l'alt cost que suposa. És per això que des de Feníe Energía estan convençuts que la unió fa la força i treballen perquè l'equip d'instal·ladors (i socis de la companyia) tingui accés a les millors eines per oferir una millor atenció. Compten amb un equip expert i compromès de 200 professionals al servei dels instal·ladors i dels seus clients.
Feníe Energía ofereix als seus Agents Energètics un complet ventall de productes i serveis que els permet acompanyar els seus clients en subministrament d'electricitat i gas, representació de productors i solucions deficiència energètica. Els instal·ladors disposen d'un ecosistema digital per facilitar-los la gestió dels clients amb accés a tota la informació de CUPS de llum i gas. En aquest camí, un equip de Feníe Energía els ajuda en la contractació, en les incidències, preus i tarifes, o en l'ús del sistema. Amb el Servei de Suport a l'Instal·lador, la companyia pretén ajudar a fer que els professionals redueixin el treball administratiu, obtinguin suport d'oficina tècnica i vegin desaparèixer el risc d'impagament ja que els clients poden pagar els treballs de l'instal·lador en còmodes quotes a la factura d'energia, mentre que Feníe Energía assumeix el risc i garanteix a l'instal·lador el cobrament immediat, assegurant així tranquil·litat. A més, els instal·ladors tenen accés a productes especialitzats a millors preus.
La companyia de tots
Els números parlen per si sols: 15 anys de vida, més de 3.000 empreses instal·ladores accionistes que donen suport i atenció personalitzada a més de 400.000 clients que han fet que es converteixi en la 6a comercialitzadora del país en nombre de clients, només superada per les empreses tradicionals. Actualment, han col·laborat amb instal·ladors en més de 60.000 estudis d'Autoconsum, Mobilitat Elèctrica i Projectes d'Eficiència Energètica i tenen aliances amb els principals actors del sector energètic i de mobilitat elèctrica com Nissan, Toyota, Anpier, Ecodes o Stellantis.
Feníe Energía és molt més que una comercialitzadora. És la companyia dels instal·ladors, una comunitat unida al voltant d'un projecte sòlid, innovador i en expansió. La seva força està en el terreny, en la proximitat al client i en el compromís de milers de professionals que cada dia demostren que una altra forma de fer energia és possible.
¿Vols formar part de Feníe Energía?
