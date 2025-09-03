Amazon llança per primer cop els Dies d'Ofertes de Segona Mà
Fins al 9 de setembre, descomptes de fins al 50% en més de 35 milions d'articles tornats i recondicionats d'alta qualitat
El 70% dels espanyols ja aposten per productes de segona mà, motivats per l'estalvi i cura del planeta
Segur que has pensat que la tornada a la rutina seria costa amunt. Has passat del so de les onades, les passejades per la platja i el xiringuito, al timbre del despertador i a la llarga llista de tasques. Ara bé, mentre ordenes les teves prioritats, t’anirà bé saber que Amazon ha decidit fer un gir a aquest retorn amb una iniciativa que combina tot el que busquem: estalvi, qualitat i sostenibilitat. Per primera vegada a la seva història, la companyia ha llançat els Dies d'Ofertes de Segona Mà, un esdeveniment que posa a disposició dels clients espanyols més de 35 milions de productes tornats i recondicionats amb descomptes de fins al 50% en categories com ara tecnologia i informàtica, jocs, llar i cuina, fitness i joguines.
Compra més sostenible amb les mateixes polítiques de devolució, seguretat i atenció igual que un producte nou
Amb tanta varietat d'articles, Amazon ofereix als clients la possibilitat de donar una segona vida a milions de productes i, alhora, apostar per una forma de consum circular i més responsable.
"Comprar productes de segona mà redueix l'ús de matèries primeres i permet allargar la vida útil de molts d'aquests productes, de manera que tots hi guanyem"
Descobreix les ofertes i fes un gir al setembre.
La segona vida dels productes comença a Amazon MAD4
Inaugurat el 2012, el centre logístic d'Amazon MAD4, ubicat a San Fernando de Henares (Madrid), va ser el primer que la companyia va obrir a Espanya. Especialitzat en la gestió de paquets mitjans i petits, té una superfície de 93.000 metres quadrats. Actualment, prop de 2.000 persones treballen en aquestes instal·lacions. A més, el centre s'ha adaptat per incloure la gestió de productes de segona mà i recondicionats.
Amazon compta amb dos programes principals per a la gestió de productes de segona mà i recondicionats. A través d'ells, reven articles usats, tornats i recondicionats: Amazon Segona Mà, amb articles usats o de caixa oberta que es revisen minuciosament i es classifiquen en categories —“Com a nou”, “Molt bo”, “Bé” o “Acceptable”—; i Amazon Renewed, que ofereix productes recondicionats venuts per col·laboradors comercials que venen a la botiga d'Amazon. Cada producte és inspeccionat, netejat i provat per professionals abans de ser ofert a preus competitius.
El 2024 els clients van estalviar 20 milions d'euros comprant productes tornats i recondicionats
Una tendència a l'alça
Segons un estudi de CEBR per a Amazon, el 70% dels espanyols compren ara productes de segona mà, impulsats per una selecció més gran de productes disponibles (39%), l'augment del cost de la vida (35%) i la preocupació pel medi ambient (32%). La despesa mensual mitjana dels espanyols en articles de segona mà ha augmentat un 38% els últims cinc anys i el 21% de les compres d'aquest tipus no s'haurien produït si els consumidors només haguessin pogut comprar l'article nou. Així, el mercat de productes de segona mà va aportar 1.400 milions d'euros a l'economia espanyola el 2024.
"El nostre enfocament és senzill", afirma Sam Littlejohn, director de devolucions i reparacions d'Amazon Europa. "Si un producte pot ser útil, volem que tingui una segona vida. És la millor solució per als nostres clients, per a Amazon i per al planeta".
Dóna'ls una segona vida als productes i aposta per l'economia circular.
La confiança és la clau
L'objectiu de la companyia és clar: perllongar la vida útil dels productes sense comprometre'n la qualitat. Cada article que es reutilitza o recondiciona n’evita la fabricació d'un de nou, reduint així el consum de materials i energia.
Tot i així, és normal que sorgeixin dubtes: les principals preocupacions dels espanyols a l'hora d'adquirir productes de segona mà són no saber del cert en quin estat es trobarà l'article (40%) i desconèixer el termini de la garantia i la possibilitat de devolució (39%).
Per això, Amazon aplica un procés rigorós en què cada article tornat s'inspecciona, neteja, prova i, si cal, repara abans de tornar a sortir a la venda amb el seu descompte. A més, els clients compten amb les mateixes polítiques de devolució i amb el servei d'atenció al client que si compressin un producte nou.
“Hem comprovat que, una vegada que els clients experimenten el valor i la qualitat d'aquests productes, es converteixen en compradors habituals de segona mà, estalviant diners i contribuint a perllongar la vida útil dels productes”
Més de 35 milions d'oportunitats, troba aquí la teva.
